Özel okuldan cazgırlık

Malum korona nedeniyle yüzyüze eğitime ara verilmiş durumda.

Okullar kapalı; süreç MEB’in hazırladığı TV’den eğitimle evden devam ettirilmeye çalışılıyor.

Özel okullar da eğitime uzaktan devam ediyor.

Ancak burada ciddi bir sorun var.

Bana göre, Bakanlığın koronayla mücadele kapsamında yüzyüze eğitime ara verirken, özel okulların sağlamadığı servis-yemek gibi hizmetlere dair ücretler konusunda bir karar almamış olmasının doğurduğu bir sorun.

Bu sorun, özel bir okulun skandal bir tasarrufu ile kendini iyice açık etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan olay şöyle:

Demirören Haber Ajansı’nın geçtiği habere göre, bir grup veli çocuklarını gönderdikleri özel okuldan bazı hizmetleri alamadıkları için ödedikleri ücrette bir miktar indirim talep edince cezalandırıldılar.

Evet evet yanlış duymadınız; cezalandırıldılar.

Nasıl mı?

Okul yönetimi velilerin bu haklı talebine öfkelenerek, kalan ayların parasını iade edip, öğrencilerin kaydını sildi ve velileri e-okul sisteminden attı.

Çok çirkin bir tavır değil mi sizce de?

Kapalılar; özel okulların servis, yemek, elektrik, su, gaz gibi masrafları yok…

Üstüne üstlük kimi özel okulların çalıştırdıkları öğretmenler için Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalandıkları biliniyorken, yaptıklarına bak!

Özel okullarda kullanılmayan elektrik, su, gaz gibi kalemleri geçtim yenmeyen yemek, binilmeyen servis için halen ödeme yapmaya devam eden velilerin, okul yönetimlerinden ücret iadesi beklemesinden doğal ne olabilir?

Veliler daha talep etmeden özel okulların kendiliklerinden bu kalemlerde iadeye gitmesi gerekmez mi; ahlaki ve etik olanı bu değil midir?

Bunu yapmadıkları gibi kibarca böyle bir beklenti içinde olduklarını hatırlatan veliler ve çocuklarını cezalandırmaya kalkıyorlar; onları kapı önüne koyuyorlar.

Lafa geldi mi “birer eğitim yuvalarıdır, para ikinci planda gelir” ama herkes bilir ki aslında birer ticarethanedirler. Haberdeki özel okul sergilediği bu ahlaksızlıkla bir o kadar da paragöz olduğunu göstermiş oluyor.

***

Tüm bunlar yaşanırken, bekliyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı artık çıkıp sürece el koysun, bir orta yol bulsun ama yok.

Ha bire özel okul temsilcilerinden açıklama geliyor; aslında onlar da mağdurmuş, velilerin fedakarlık yapmaları gerekirmiş.

Kendi kendilerine kararlar alıp, bunu uygulamaya koyuyorlar ve maalesef MEB seyrediyor.

Geçtiğimiz haftalarda da yazmıştım:

Herkesin elini taşın altına koyması gerekir. MEB çıkıp net bir açıklama yapmalı, karar almalı; ortayı bulmalı. Bakanlık bunun için var. Ne özel okullar mağdur olsun, ne de veliler, öğrenciler. İlle bir mağduriyet oluşacaksa ki bu kaçınılmaz, bunu taraflar birlikte sırtlansın.