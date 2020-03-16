Paniğe mahal yok

Korona virüsün ülkemizde görülmesi sürpriz olmadı, bekleniyordu. Biz her şeyimizle hazır haldeydik. Pandemi ilan edilen bir hastalığın er ya da geç bizim ülkemize de uğrayacağı biliniyordu. Şimdilik vaka sayısı altı ve hiç ölüm yok. Vaka sayısı artacaktır, panik yapmaya gerek yok. Zaten ortada panik olacak bir durumda yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı bu konuda tebrik etmek lazım. Süreci çok iyi yönetti. Vatandaşları anlık bilgilendirdi, en ufak asparagas haberin yayılıp halkta panik havası yaratmasına müsaade etmedi. Virüsün ilk ortaya çıktığı günden tutunda, ülkemizde ilk vakaların görüldüğü ana kadar yaptığı anlık bilgilendirmelerle halkın yüreğine soğuk su serpti.

Salgına karşı her ülke farklı tepki veriyor ve farklı atraksiyonlar gösteriyor. Sanırım en iyi tepkiyi biz verdik. Gerek ilgili bakanlıklar gerek yerel yönetimler olsun, salgın gelmeden tüm önlemleri aldı. Hatta ilk vaka sonrası alınan önlemler sosyal medyada bazı Avrupa vatandaşları tarafından örnekle gösterildi. Çünkü bazı Avrupa ülkelerinde ölümler başlamasına rağmen bizim aldığımız önlemlerin yarısı dahi onlarda alınmamıştı. Doğal olarak birçok Avrupa ülkesi vatandaşı sosyal medyadan bizim aldığımız önlemleri örnek göstererek kendi ülkelerini eleştirdi.

Biz bu konuyu hafife almadık, alacak gibi de değiliz. En büyük korkumuz umreden dönen vatandaşların durumu hakkında idi. Onlarda dün Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı. İlgili kurumlar yapması gereken her şeyi yapıyor, şimdi görev ise bize düşüyor. Kişisel temizliğimizi aksatmadan özellikle el hijyenine çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Bir de korona ile ilgili haberleri resmi kaynaklardan takip etmek gerekiyor. Sosyal medyada korku ve panik havası yaratmaya çalışanları ilgili birimlere bildirerek, asılsız haberlerin önüne geçilmesi gerekiyor. En azından bunu yaparak bir nebzede olsa mücadeleye fayda sağlayabiliriz.

Doğru bilinen yanlışlar

Yanlış: Her Kovid-19 enfekte olgu, ağır ve ölümcül seyretmektedir.

Doğru: Hastalık yüzde 2-5 oranında ölümle sonuçlanırken, yüzde 80 oranında hafif seyretmektedir.

Yanlış: Hastalıktan korunmak için maske takmanız yeterlidir.

Doğru: Maske, kişiyi virüsü kapmaktan yeterince korumaz. Sadece kişi hasta ise virüsün başkalarına bulaştırılmasına engel olabilir.

Yanlış: Havaların ısınması ile virüs ortadan kaybolacak.

Doğru: Sıcak havanın virüsü doğrudan öldürmesi gibi bir durum söz konusu değil. Artan sıcaklık nedeniyle virüs dış ortamda daha kısa süre canlı kalabiliyor.

Yanlış: El dezenfektanları tüm sorunu çözer.

Doğru: Su ve sabun daha iyi bir temizleyicidir. Su ve sabuna ulaşılamayacak durumlarda 70 derece ve üzerinde bir kolonya veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanılabilir.