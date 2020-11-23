Para cezası yeterli mi?

Vakaların yeniden yükselmesiyle birlikte kısıtlamalar yeniden geldi. Bazı kişilerin sorumsuzluğunu, tüm ülke ödüyor. Magazin haberlerinde son günlerde çok sık görmeye başladığımız bir şey var. İsimlerini ve yüzlerini dahi tanımadığımız sözde sosyeteden olan insanlar, yasak olmasına rağmen parti verirken ya da partideyken yakalanıyor. Hatta, 3 gün üst üste partide yakalananı dahi var. Muhabirler soru sorduğunda bir de pişkin pişkin cevap veriyorlar. Şimdi buradan yetkililere soruyorum aynı yasağı üst üste ihlal eden bu kişiler, sadece para cezası ile mi kurtulacaklar? Başka yaptırım olmayacak mı? Bu insanların sorumsuzluğunu biz neden çekmek zorundayız. Haklarında bir kamu davası dahi açılmayacak mı? Belirli bir süre ev hapsi verilmeyecek mi? Gerçi onlar yine ihlal ederler ama bu şekilde hareket eden kişilere cezaların daha ağır olması kanaatindeyim. Parayı veren düdüğü çalar misali olmamalı. Aksi takdirde bu kışı evde geçiririz.

Ek ücret talep edilemeyecek

Sağlık Bakanlığı dün valiliklere yazı göndererek COVİD 19 PCR testinin belirlenen fiyatta yapılması gerektiğini belirtti. Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğu hatırlatılan yazıda, RT- PCR testi için bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurgulandı. Mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde idari para cezaları ve ilgili sağlık tesisi sorumluları hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.

Alınan fazla ücret iade edilecek

RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi halinde ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem yapılacak. Test için belirlenen tavan fiyat 250 lira. Bakanlık bu yazıyla bu tartışmaya nihayet son noktayı koymuş oldu. Özelikle uçuk rakamlar ödeyerek test yaptıran vatandaşlar, gerekli belgelerle ilgili kurumlara başvurarak ödedikleri fazla miktarı da geri talep edebilecekler.