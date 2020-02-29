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Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi

Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi
Edirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısına gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık havadan bu sabah havadan da görüntülendi.

GECE BOYUNCA EDİRNE'YE GİTTİLER

İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları gece boyunca yine Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü. Burada bekleyen göçmenlerin arasında Zonguldak'tan ve Ankara'dan da gelenlerin olduğu öğrenildi. Göçmenlerin toplandığı bir diğer nokta da Fatih, Aksaray oldu. Buradakiler otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gitti. Otogarda da göçmenlerin yoğunluğu vardı.

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