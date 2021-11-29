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Perinçek, Konya'da Üretim Devrimi Kurultayı’na katıldı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Konya'da partisi tarafından düzenlenen 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı.
Perinçek, Konya'da Üretim Devrimi Kurultayı’na katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Konya'da Zindankale Kültür Merkezi'nde partisi tarafından düzenlenen 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı. Kurultay’da konuşan Perinçek, "Amerikalılar Dedeğaç'a uçak yığıyor, tank yığıyor. Kimin için yığıyor? Türkiye sınırına bin tane tankı, bir hafta önce neden getiriyor? O kadar tankı resmi geçit yapmak için mi getiriyor? Türkiye'yi tehdit ettikleri açık. Amerika, Doğu Akdeniz'de İsrail ve Yunanistan ile birlikte tatbikatlar yapıyor. Namluları nereye dönük? Türkiye'ye dönük. Antalya'ya dönük. Toros Dağlarına dönük. Konya Ovası'na dönük. Türkiye, önümüzdeki zor dönemde güvenliğini iyi sağlamak zorunda" dedi.

Türkiye'nin komşu devletlerle ilişkileri geliştirmesi gerektiğini ifade eden Doğu Perinçek, şunları söyledi:

''Önümüzdeki dönem çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kalacağız. Dünyada enerji fiyatları artıyor. Türkiye enerji de dışa bağımlı bir ülke. Bizim komşularımız kim? Azerbaycan, Irak, İran, Rusya. Biz bunlardan enerji alıyoruz. Bu ülkelerle aramızı çok iyi tutacağız, ilişkilerimizi geliştireceğiz. İran bizim dostumuz. Sırtımızı dayayabileceğimiz bir ülke. Suriye, çok önemli. Suriye ile inadı bırakacağız. Suriye ile birleşeceğiz ve şu PKK'yı oradaki terör örgütlerini Suriye devletiyle birlikte temizleyeceğiz. Suriye'yi Doğu Akdeniz'de de yanımıza çekeceğiz. Dış politikayla, Türkiye'nin ekonomisi arasında da bağlantılar var. Vatan Partisi işte o bağlantıları kuruyor. Suriye, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmeye hazır."

CHP VE İYİ PARTİ’NİN ABD DESTEĞİYLE HÜKÜMET OLACAĞIM PROJESİ GEÇERSİZ

Doğu Perinçek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de artık Amerika'ya hesap veren, Amerika'dan yönlendirilen bir hükümet kurulamaz. O CHP imiş, İYİ Parti imiş falan Amerika'nın desteğiyle Türkiye'de hükümet olacağım projeleri geçersizdir. Bunların programlarına bakıyorsun, KHK'dan askeri, polisi, memuru tekrar devletin içine dolduracağım diyor. Dolduramaz, doldurması mümkün değil. O FETÖ'cüleri, o PKK'cıları tekrar alacak devlete koyacak. Buna Türk milletinin de müsaade etmesi, Türk ordusunun da Türk polisinin de bizlerin de müsaade etmesi mümkün değildir"   

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