  • BIST 100.276
  • Altın 386,162
  • Dolar 6,9123
  • Euro 7,4763
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Petkim’in üretimi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 arttı

SOCAR Türkiye iştiraki Petkim'in üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 802 bin tona yükselirken, esas faaliyet karı 132,8 milyon lira oldu.
Petkim’in üretimi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 arttı

Petkim'in ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, şirketin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel çapta yaşanan talep daralmasına rağmen başarılı finansal sonuçlara imza attığı belirtildi. 

Dünyada pek çok petrokimya ve rafineri tesisinin üretime ara verdiği Kovid-19 salgını sürecinde Petkim'in üretim ve ticari faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Petkim, yılın ilk çeyreğinde STAR Rafineri'nin sağladığı sinerjiyle toplam üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artırarak 802 bin tona yükseltti. Küresel piyasalardaki daralma, kurdaki yüksek volatilite ve ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen Petkim, satış hasılatında 2,8 milyar liraya ve esas faaliyet karında 132,8 milyon lirayı yakaladı. Petkim, bu dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin ihtiyacı olan tıbbi malzeme ve ambalaj ham maddeleri üretimine yoğunlaşarak talepleri karşılamak için 7 gün 24 saat kesintisiz üretimi sürdürüyor."

"Güçlü nakit pozisyonumuzu koruduk"
Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Kovid-19 salgını döneminde likiditeyi sağlamanın büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Yılın ilk çeyreğinde toplam satışlarımız 2,8 milyar liraya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş gösterse de tüm sektörlerin içinde bulunduğu zorlu süreç düşünüldüğünde aslında önemli bir başarı. Kurdaki volatiliteye, piyasalardaki daralmaya ve Kovid-19 etkisine rağmen satış hasılatında geçen yıla çok yakın bir rakamı yakalamak bu açıdan önemli. İlk çeyrekte bilançomuzda toplam varlıklarımızı artırırken kısa vadeli yükümlülüklerimizi 682 milyon lira azaltarak uzun vadeli yükümlülüklere dönüştürdük ve güçlü nakit pozisyonumuzu korumayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Mammadov, Petkim’in finansal sonuçlarında STAR Rafineri ile olan entegrasyonun önemli bir rol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yaşanan kısıtlamalarla pek çok şirket ham madde sıkıntısı yaşarken biz ihtiyacımız olan naftayı STAR Rafineri'den, sorunsuz ve yüksek kalitede temin ediyoruz. Türkiye'nin iki büyük devinin birbirine entegre bir yapıda faaliyet göstermesinin ne kadar etkili olduğunu Kovid-19 salgını sırasında daha iyi gördük ve bunun avantajını yakaladık." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır14 Mayıs 2020 Perşembe 12:41
  • Koronavirüs arı ürünlerine yaradı, talepler yüzde 500 arttı14 Mayıs 2020 Perşembe 11:58
  • Fatih temmuzdan itibaren Karadeniz'de derin sondaj yapacak14 Mayıs 2020 Perşembe 11:58
  • Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2019'da yüzde 9 azaldı14 Mayıs 2020 Perşembe 11:45
  • Bakan Pakdemirli: Çiftçiye 22 milyar lira destek14 Mayıs 2020 Perşembe 11:44
  • Bakan Varank: TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısı ile 60 milyon liralık proje hacmi oluşturacağız14 Mayıs 2020 Perşembe 11:42
  • Kara yolu yurt içi taşımacılığında tavan ücretler belirlendi14 Mayıs 2020 Perşembe 11:10
  • Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arpa hasadı sevinci14 Mayıs 2020 Perşembe 10:12
  • Benzin ve motorine yeni indirim geliyor14 Mayıs 2020 Perşembe 10:00
  • Bakan duyurdu: 38 milyon lira kaynak ayırdık14 Mayıs 2020 Perşembe 09:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti