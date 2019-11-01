Peygamber Efendimizin Vefatı  

Peygamber Efendimiz (S.A.V) birçok görevini yerine getirmiş bulunuyordu. Bu görevler savaşlar, şehir hâkimiyetleri İslam’ı yayma çabaları kutsal görev peygamberlik, vahiy birçok işlerini Allah’ın yardımı ile yerine getirmiştir. Bilmeliyiz ki Peygamber Efendimiz (S.A.V) Peygamberlik görevini layığı ile yerine getirmiştir.

Peygamber Efendimiz son günlerinde “Cennetül Baki” mezarlığına gidiyor. Ashabına dualar ediyor. Hud şehitlerine dualar ediyordu. Bu durum 3 gece arka arkaya devam etti. Bu durumdan sonra Peygamberimiz 13 gün süren hastalığında bile Hz Ali ve Amcası Abbas’ın yardımı ile mescide çıkıp namaz kıldırıyordu.

Bir gün yine mescide çıkıp Ashaplarına bir takım öğütler ve tavsiyelerde bulundu ve sonra, “Allah bir kulunu dünya nimetleri ile kendi katındaki nimetler arasında muhayyer bıraktı. Allah’ın o kulu Allah katındaki nimetleri tercih etti” buyurdu. Peygamber Efendimiz bu sözleri ile kendini kastettiğini anlayan Hz Ebu Bekir gözyaşları ile ayağa kalktı, “Senin yerine analarımız, babalarımız, canlarımız, mallarımız feda olsun Ey Allah’ın Resulü” dedi.

Hüngür hüngür ağlıyordu. Peygamber Efendimiz Hz Ebu Bekir’e yöneldi, “Ağlama Ey Ebu Bekir, sakin ol!” dedikten sonra cemaate döndü ve “Ey insanlar Ashabın arasında canı ile malı ile arkadaşlığı ile bana karşı Ebu Bekir den daha cömert daha fedakâr davranan hiçbir kimse yoktur. Eğer insanlardan bir dost etseydim Hz Ebu Bekir’i dost edinirdim” buyurmuştur.

Son günlerinde bu olaylarla meşgul Hz. Aişe annemiz odasında dinleniyordu. Artık mescide çıkamaz olmuştu. Mescit de kimin namaz kıldıracağını merak eden ashap Hz Peygamber Efendimizin buyurduğu Hz Ebu Bekir İmam olarak mescide çıkmıştır. Artık namazları o kıldırıyordu. Peygamber Efendimiz iyice hastalanmış ve Peygamberimiz 13 rebiyülevvel 8 Haziran 632 pazartesi acı haber Medine’ye yayılmıştı.

Ashabı İkram hüzün içerisinde ağlıyorlar ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Hz Ebu Bekir onlara güzel bir konuşma yaptı ve insanları sakinleştirdi. Bizler ki Peygamberimiz bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim buyurmuştur. Peygamberimizin cenaze namazı teker teker kılınmıştır. İlk olarak erkekler, kadınlar ve çocuklar kılmıştır. Salı’yı çarşambaya bağlayan gece defnedilmiştir.

Cenabı Allah bizlere Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan öncede Peygamberler geçmiştir. Bizler de Peygamber Efendimizin razı olduğu ümmetlerden olalım. Ömrümüz boyunca bu günümüzün cihadı için çabalayalım. Allah’ın razı olduğu kullardan olalım. Peygamber Efendimize binlerce Salat ve Selam sana Ey Allah’ın Resulü. Anamız, Babamız, canlarımız feda olsun ya Resul Allah. Selam ve Dua ile.

