Peygamber ve Merhameti     



Peygamberlerin hayatına baktığımız zaman bütün peygamberlerin ortak özelliği merhamettir. Bizim peygamberimiz (S.A.V) bunun en güzel örneğidir. Peygamber Efendimiz çok nazik ve kibar biriydi. Kimseleri incitmezdi, kimseye zarar gelsin istemezdi, yaşadığı yerde birçok insanlarla karşılaşmış ve hepsine ayrı ayrı ilgi ve alaka göstermiştir.

Kimseleri hor görmemiş hepsine insanlık değeri vermiştir. Peygamber hayatları hepsi bu güzel merhamet örneklerini görüyoruz. İnsanlar birbirlerini sevmiyor herkes birbirinden kaçıyor ve tüm insanlık birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Bu insanlık olarak Müslümanlık olarak yanlış ve yapmamamız gerekenlerdendir. Kuranı Kerimde Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir.

“O size çok düşkün, müminlere karşıda çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe Suresi) Peygamber Efendimiz güzel örnek, güzel ahlak üzerine biz insanlara örnek olmuş iyiyi, doğruyu, güzeli bizlere örnek olmuştur. Hz Peygamber Efendimiz hayata iyimser bakar etrafındakilere de öyle tavsiye elde ederdi. Yüzünde tebessüm eksik olmazdı, en sıkıntılı anında bile üzüntüsünü belli etmez, yanındakilerinin içini karartacak tavır sergilemezdi. Böyle davranışları biz insanlara en güzel örneğidir.

O insanlığın öğretmeni insanlığın mürebbesi eğer onun elinden tutarsak gözümüzü kulağımızı ona yöneltirsek bize vereceği ilk öğüt herhalde şefkatli, merhametli bir insan olma, rahmet insanı olma öğüdü olacaktır. O kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir kavimden pırıl pırıl yürekleri olan bir toplum inşa etti. Bizlerde bu günden elimizden, dilimizden başkalarına zarar vermeyecek iyi ve güzel insanlar olmaya çalışalım.

Ayıpları araştırmayın, kin tutmayan birbirlerine lanet etmeyen kimsenin gizli hallerini araştırmayan, kibirli olmayan insanlardan olalım. Bunları yaparken sadece ve sadece Allah’ın rızasına mazhar olalım. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olalım inşallah. Merhametli kullardan olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.

