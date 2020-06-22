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PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti'li Mercan'ın davasında karar

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK'lı teröristlerce öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Kemal Polat, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti'li Mercan'ın davasında karar

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce katledilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Kemal Polat'a, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Polat ve avukatları ile Mercan'ın eşi Mehtap ve kız kardeşi Öznur Mercan da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Kilit" isimli gizli tanığın ifadesinde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin sanık Kemal Polat olduğunu ileri sürdüğüne yer verildi.

Kıyafetlerde DNA kalıntısı ve atış artıkları tespit edildi
Gizli tanık "Kilit"in, sanık Polat saldırıyı gerçekleştirirken üzerinde bayan hırkası ve pardesü bulunduğu yönündeki iddialarının da yer aldığı mütalaada, şunları kaydedildi:

"Saldırıdan sonra sanığın evinde yapılan aramada bulunan bu kıyafetlerden birinde sanığa ait DNA kalıntılarına, diğerinden ise atış artıklarına rastlanılmıştır. Sanığın birbiriyle çelişen beyanlarda bulunması, iddiayı destekler tanık beyanları, verdiği ifadelerin bilgi edinmelerine başvurulan kişilerin ifadeleriyle çelişmesi, yine olaydan bir gün sonra elde edilen telsiz görüşmelerinde eylemin PKK terör örgütü adına gerçekleştirildiği hususunun belirtilmesi neticesinde sanığın PKK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında silahlı ve ideolojik eğitim alarak Lice'ye geldiği, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğinin sabit olduğu tespit edilmiştir."

Sanık Polat, suçsuz olduğunu iddia ederek, üzerine atılı suçlardan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mercan'ın eşi Mehtap ve kız kardeşi Öznur Mercan, şikayetlerinin devam ettiğini ve olayın faillerinin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Polat'ın "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile Mercan'a karşı "Tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca sanık Polat "Ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, 30 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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