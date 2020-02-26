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Polis linçten kurtardı

İstanbul Sultangazi'de araçlara çarparak ilerleyip ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu.
Polis linçten kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ismi ve araç plakası öğrenilemeyen bir kişi, girdiği sokakta park halindeki araçlara çarparak ilerlemeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri sürücüye tepki gösterdi. Kaçmak isterken de önüne gelen araçlara da çarpan sürücü, başka bir araca çarparak durdu. Durduğu sırada öfkeli mahalle sakinleri arabanın içinde bulunan sürücüyü dışarı çıkarmak istedi. Kapıları kilitleyen sürücü etrafındaki kalabalıktan kurtulmak için gaza yüklendi. Bu sırada mahalle sakinleri de aracın camlarını kırmaya çalıştı.

ARAÇ ALEVLERE TESLİM OLDU 

Panikleyen sürücü gaza aşırı yüklenince, araç motor kısmında bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangına müdahale etti. Polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİ 

Ortalığı savaş alanına çevrilen sürücü, mahalle sakinleri tarafından iddia edildiğine göre, şahsın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve olaylara tepkisiz kaldığını belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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