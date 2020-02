Popüler kültür satışları etkiliyor

Kızılay’da sahaflık yapan Fırat Ergenekon, popüler kültürün kitap satışlarına etki ettiğini belirterek, “Her yıl farklı bir yazar ön plana çıkıyor. Geçen yıl Sabahattin Ali yok satıyordu, bu yıl Sezai Karakoç ile Abdürrahim Karakoç yok satıyor” dedi.

Kızılay’da yaklaşık 50 yıldır sahaflık yapan Fırat Ergenekon popüler kültürün kitap satışlarına etki ettiğini, her yıl farklı bir yazarın ön plana çıktığını belirtti. Ergenekon, artan internet kullanımı ile birlikte popüler kültürün her yıl farklı bir yazarın kitaplarında patlama yaşattığını söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl Sabahattin Ali yok satıyordu. Bu yıl hiç satılmıyor. Şu sıralar Sezai Karakoç ve Abdürrahim Karakoç’un kitapları çok satılıyor. Bu yazarlar her yıl popüler kültüre göre değişiyor” dedi.

SİYASİ VE DİL KİTAPLARI REVAÇTA

Sahafçı Fırat Ergenekon son günlerde yabancı dil kitaplarına ilgi duyulduğunu kaydederek, “Kitap severler İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça kitaplara büyük rağbet gösteriyor” diye konuştu. Bunun yanı sıra son bir yılda siyasi kitaplara olan ilginin arttığını da dile getiren Ergenekon, popüler kültürün kitap satışına etki ettiğini söyledi.

SATIŞLAR ÜÇE KATLANDI

Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların kendisini etkilemediğini, aksine işlerinin üç kat arttığını söyleyen Ergenekon, “Satışlarımız bu yıl üçe katlandı. Bunun en büyük sebeplerinden biri çalışkanlığımdır. En erken dükkânı ben açarım, en geç ben kapatırım. Kitaplarımı sistematik bir şekilde dizdiğim için, müşterinin aradığı kitaplara çok kolay ulaşabiliyorum” dedi.

FARKLI OLACAKSIN

Son yıllarda sahaflık yapanların azaldığına da dikkat çeken Ergenekon, bazı kitapçıların sahaflıktan çok işi ticarete döktüğünü, ender kitapların yerine ders kitapları sattığını söyledi. Ergenekon, “Bazı sahaflar ÖSYM kitapları, açık öğretim ders kitapları, KPSS kitapları satıyorlar. Ben o kitapları bulundurmuyorum burada. Sahaflık yapıyorsan ayrı olacaksın, farklı olacaksın, bulunmayan kitabı bulunduracaksın. İyi bir sahaf olabilmenin kuralı herkeste bulunmayan kitapları bulundurmaktır” diye konuştu.

HER YIL FARKLI YAZARLAR ÖN PLANDA

Popüler kültürün kitap satışları üzerinde etkisinin oldukça çok olduğunu söyleyen Ergenekon, her yıl farklı yazarların ön plana çıktığını belirtti. Geçtiğimiz yıl en çok Sabahattin Ali’nin kitaplarının satıldığını açıklayan Ergenekon şunları aktardı: “Geçtiğimiz yıl Sabahattin Ali yok satıyordu. Bu yıl soran dahi yok. Şu günlerde Sezai Karakoç ve Abdürrahim Karakoç’un kitapları çok satılıyor. Bu hemen hemen her yıl değişiyor.”

HER ZAMAN POPÜLER OLANLAR DA VAR

“Bunun sebebi ise artan internet kullanımına bağlı olarak popüler kültürdür. Bazı dönemler bazı yazarların kitapları revaçta oluyor ve iki bin liraya dahi alıcı bulabiliyor. Bir sonraki yıl bu kadar etmeyebiliyor. Ama mesela Cengiz Aytmatov gibi azarlar var. Her zaman yok satıyor. Aytmatov her zaman popüler. Aynı şekilde Platon, İlber Ortaylı, Halil İnalcık, Harry Potter serileri de her zaman tutuluyor.”

