  • BIST 121.085
  • Altın 307,388
  • Dolar 6,0404
  • Euro 6,5464
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Popüler kültür satışları etkiliyor

Kızılay’da sahaflık yapan Fırat Ergenekon, popüler kültürün kitap satışlarına etki ettiğini belirterek, “Her yıl farklı bir yazar ön plana çıkıyor. Geçen yıl Sabahattin Ali yok satıyordu, bu yıl Sezai Karakoç ile Abdürrahim Karakoç yok satıyor” dedi.
Popüler kültür satışları etkiliyor

Kızılay’da yaklaşık 50 yıldır sahaflık yapan Fırat Ergenekon popüler kültürün kitap satışlarına etki ettiğini, her yıl farklı bir yazarın ön plana çıktığını belirtti. Ergenekon, artan internet kullanımı ile birlikte popüler kültürün her yıl farklı bir yazarın kitaplarında patlama yaşattığını söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl Sabahattin Ali yok satıyordu. Bu yıl hiç satılmıyor. Şu sıralar Sezai Karakoç ve Abdürrahim Karakoç’un kitapları çok satılıyor. Bu yazarlar her yıl popüler kültüre göre değişiyor” dedi.

20200206_153630.jpg

SİYASİ VE DİL KİTAPLARI REVAÇTA

Sahafçı Fırat Ergenekon son günlerde yabancı dil kitaplarına ilgi duyulduğunu kaydederek, “Kitap severler İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça kitaplara büyük rağbet gösteriyor” diye konuştu. Bunun yanı sıra son bir yılda siyasi kitaplara olan ilginin arttığını da dile getiren Ergenekon, popüler kültürün kitap satışına etki ettiğini söyledi.

SATIŞLAR ÜÇE KATLANDI

Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların kendisini etkilemediğini, aksine işlerinin üç kat arttığını söyleyen Ergenekon, “Satışlarımız bu yıl üçe katlandı. Bunun en büyük sebeplerinden biri çalışkanlığımdır. En erken dükkânı ben açarım, en geç ben kapatırım. Kitaplarımı sistematik bir şekilde dizdiğim için, müşterinin aradığı kitaplara çok kolay ulaşabiliyorum” dedi.

FARKLI OLACAKSIN

Son yıllarda sahaflık yapanların azaldığına da dikkat çeken Ergenekon, bazı kitapçıların sahaflıktan çok işi ticarete döktüğünü, ender kitapların yerine ders kitapları sattığını söyledi. Ergenekon, “Bazı sahaflar ÖSYM kitapları, açık öğretim ders kitapları, KPSS kitapları satıyorlar. Ben o kitapları bulundurmuyorum burada. Sahaflık yapıyorsan ayrı olacaksın, farklı olacaksın, bulunmayan kitabı bulunduracaksın. İyi bir sahaf olabilmenin kuralı herkeste bulunmayan kitapları bulundurmaktır” diye konuştu.

20200206_153749.jpg

HER YIL FARKLI YAZARLAR ÖN PLANDA

Popüler kültürün kitap satışları üzerinde etkisinin oldukça çok olduğunu söyleyen Ergenekon, her yıl farklı yazarların ön plana çıktığını belirtti. Geçtiğimiz yıl en çok Sabahattin Ali’nin kitaplarının satıldığını açıklayan Ergenekon şunları aktardı: “Geçtiğimiz yıl Sabahattin Ali yok satıyordu. Bu yıl soran dahi yok. Şu günlerde Sezai Karakoç ve Abdürrahim Karakoç’un kitapları çok satılıyor. Bu hemen hemen her yıl değişiyor.”

HER ZAMAN POPÜLER OLANLAR DA VAR

“Bunun sebebi ise artan internet kullanımına bağlı olarak popüler kültürdür. Bazı dönemler bazı yazarların kitapları revaçta oluyor ve iki bin liraya dahi alıcı bulabiliyor. Bir sonraki yıl bu kadar etmeyebiliyor. Ama mesela Cengiz Aytmatov gibi azarlar var. Her zaman yok satıyor. Aytmatov her zaman popüler. Aynı şekilde Platon, İlber Ortaylı, Halil İnalcık, Harry Potter serileri de her zaman tutuluyor.” 

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Başkent Mobil’ nedir, özellikleri neler?15 Şubat 2020 Cumartesi 13:02
  • Anne ve babası ortada bıraktı, babaannesi sahip çıktı15 Şubat 2020 Cumartesi 00:17
  • Bizim Sevdamız Büyük15 Şubat 2020 Cumartesi 00:02
  • Elmadağ Kayak Merkezi’nin çileli yolu15 Şubat 2020 Cumartesi 00:01
  • İstanbul Ankara arası kaç km? İstanbul Ankara arası kaç saat? İstanbul'dan Ankara'ya nasıl gidilir?14 Şubat 2020 Cuma 14:06
  • Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?14 Şubat 2020 Cuma 11:13
  • Uludağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?14 Şubat 2020 Cuma 11:12
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 14 Şubat 2020 - ASKİ14 Şubat 2020 Cuma 09:09
  • Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ14 Şubat 2020 Cuma 09:09
  • Su Kesintisi 14 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ14 Şubat 2020 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti