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"Prof. Dr. Akova: Test sayıları halen yetersiz"

Hacettepe Tıp Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Murat Akova, ""Güney Kore'de 1 milyon nüfus başına 5 bin test yapılırken, ülkemizde bu rakam 1 milyon nüfus başına 250 kadar. Bu test sayılarıyla vakaları yakalamak mümkün değil" dedi.
"Prof. Dr. Akova: Test sayıları halen yetersiz"

Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yapılan testlerin halen yetersiz olduğunu söyledi.

Akova, "Güney Kore'de 1 milyon nüfus başına 5 bin test yapılırken, ülkemizde bu rakam 1 milyon nüfus başına 250 kadar. Bu test sayıları ile vakaları yakalamak mümkün değil" dedi.

"RİCA MİNNET EVDE OTURUN DİYORUZ"

Ciddi izalasyon önlemlerinin alınması gerektiğini söyleyen Akova, "Buna sokağa çıkma mı dersiniz, ne derseniz öyle bir yasağın uygulanması gerek. Halen rica minnet aman evinde otur diyoruz. Yumuşak yaklaşım olunca insanlar bunu çok ciddiye almıyorlar" uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, koronavirüste hastaların yaklaşık yüzde 80’inde hastalığın hafif belirtilerle ya da hiç belirti vermediğini anlatan Akova, "Şu anda tam olarak oranını bilmediğimiz ancak hiçbir belirti göstermeden virüsü taşıyan ve başkalarına bulaştırma potansiyeli olan bir grubun da olması olası” diye konuştu.

VİRÜSÜN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN EN ETKİLİ İKİ YÖNTEM

Hastalığın yayılmasını önlemek için önerilen en önemli iki yöntemden birisinin mümkün olduğunca çok sayıda hasta olan kişilerin test edilerek saptanması, bu kişilerin diğer insanlardan izole edilmesi olduğuna dikkat çeken Akova, "Diğer yöntem ise hastalığa yakalanmış olma olasılığı olan insanların dışarıdan toplum içine karışmalarının engellenmesi” değerlendirmesini yaptı.

Akova, "Çok sayıda insanı test etmek, özellikle hafif belirtileri olan kişileri kolaylıkla tespit etmenizi sağlayacaktır. Bu bize daha çok kişiyi test etme ve daha çok pozitif yakalama, yakalanınca o insanlara evinde karantina ya da gerekiyorsa hastaneye yatırma şansı vereceği için önemlidir" uyarısında bulundu.

İKİ KAT DAHA BULAŞICI

Virüsün bulaşıcı hızının da yüksekliğini anımsatan Akova, “Grip virüsü ile hasta olan kişi yaklaşık 1.5 kişiye bulaştırıyor, ama bu virüs 2.5 kişiye bulaştırıyor. Aslında iki kat daha bulaşıcı” diye konuştu.

20 BİNİN ÜZERİNDE TEST YAPILDI

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk tespit edildiği 11 Mart'tan bugüne 20 binin üzerinde kişiye test yapıldı.

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