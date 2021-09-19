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Prof. Dr. Bilge: Covid-19'da erken doğum riski artıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, koronavirüs vakalarının büyük çoğunluğunun Delta varyantından kaynaklandığını belirterek özellikle hamilelerdeki artışa dikkat çekti.
Prof. Dr. Bilge: Covid-19'da erken doğum riski artıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, salgında delta varyantının önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Son dönemde Covid-19'un daha genç yaşlara inmesiyle birlikte hamilelerde de bu hastalığın görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Bilge, koronavirüsü atlatanların da mutlaka 2 doz aşı olması gerektiğini söyledi.

Hamile veya emziren anneler ile 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Covıd-19'a karşı aşılanması gerektiğini vurgulayan Bilge "Delta varyantının orijinal veya Alfa varyantlarından daha bulaşıcı olmasının yanı sıra, daha önce sadece hafif enfeksiyonların görüldüğü yaş gruplarında artık daha ciddi hastalıklara ve buna bağlı olarak hastane yatışlarına neden oluyor. Dünyada son dönemde Covid-19'un daha genç yaşlara inmesi ile birlikte hamilelerde de bu hastalığın görülme sıklığında artış olmakta ve buna bağlı olarak da hamilelerde de Covid-19'a bağlı ölümler görülmektedir. Hamilelikte hem Covid-19'a bağlı ciddi hastalık riski hem de erken doğum riski artmaktadır. Covid-19, gebelerde daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Covıd-19'a karşı aşılanması önerilmektedir" dedi.

HAMİLELERE AŞI ÖNERİSİ

Hamilelere aşı olmasını tavsiye eden Bilge, "Aşılar, kısırlığa neden olmamaktadır. Covid-19'un üreme sistemi ile ilgili bozukluklar yaptığı ise bilinmektedir. Covid-19 geçirenlerin de mutlaka aşılanması gerekiyor. Dünyada halen Covid-19 geçirenlerin tekrar aynı hastalığa yakalandıkları ve komplikasyon geçirdiği bilinmektedir. Ayrıca Covid-19 geçirip aşılanmayanlar, tam aşılanlara göre 2 kat daha fazla yeniden enfekte olma riskiyle karşı karşıyadır. Doğal bağışıklık düşünülenden daha erken azalırken, aşıların bize daha güçlü ve uzun bağışıklık sağlayabileceğine yönelik teoriler de vardır. Bu nedenle hastalığı atlatanlar da mutlaka tam doz aşılanmalıdır. Delta varyantı, özellikle aşılanmamış veya sadece kısmen aşılanmış olan kişilerde iki kat daha fazla hastaneye yatışa neden olmaktadır. Genç yetişkinlerin de tam, 2 doz olarak aşılanması eskisinden daha da önemlidir. Çünkü bu yaş grubunun şiddetli Covid-19 hastası olmayacakları ön yargısı ne yazık ki artık doğru değildir" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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