Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde tören düzenlendi.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi önünde saygı duruşuyla başlayan törene, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, hekimler, asistanlar ve sağlık çalışanları katıldı.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, iç hastalıklarının ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun anısına toplandıklarını söyledi.

Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Tükek, şunları kaydetti:

"Bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitimci kişiliğiyle ön plana çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Onu kaybetmenin üzüntüsünü şu anda derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur. Bundan sonraki süreçte gerçekten dünyayı saran pandemi sürecinde de başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyoruz. Bunun için de elimizden gelen ne varsa o gayreti göstermek istiyoruz. Göstereceğimizi de buradan ilan etmek istiyoruz."

Maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek törene katılan Taşcıoğlu'nun meslektaş ve öğrencilerinin üzgün olduğu görüldü.