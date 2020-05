ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarfaından öldürülmesinin ardından başlayan olaylardan tüyler ürperten görüntüler gelmeye devam ediyor.

Protestocuların Utah'ta yaptığı protestolar esnasında bir adam eline aldığı ok ve yay ile etrafta bulunan insanlara ok attı. Attığı ok sonrası protestocular ile adam arasında arbede yaşandı.