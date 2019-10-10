7 Ekim 2019 Pazartesi günü Ankara Sincan'da bulunan bir PTT şubesine gittim. Bir kargo işlemi için orada bulunduğum esnada bir vatandaşın "yüksek sesli" tepkisiyle karşılaştım.

İşsizlik maaşı her ayın 5'inde ödenmektedir ancak 5 Ekim 2019 tarihi Cumartesi gününe denk geldiği için ödemeler 7 Ekim 2019 tarihine Pazartesi gününe sarkmış. Bu gayet normal. Ancak PTT'de tepkide bulunan vatandaşın asıl derdi ise "yarım saattir sıra bekleyip" işsizlik maaşını alamamak.

Sırayı bekliyorlar ancak sıra kendilerine geldiğinde "PTT'de para yok" açıklaması ile karşılaşıyorlar. Bu hemen, hemen Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde çoğu kişinin başına gelen bir durumdur. Ayrıca bu para aynı gün içinde ödenmeyebilir ancak bir sonraki gün veya ilerleyen süreçte PTT'de para olması durumunda ödenebilir.

Diğer yandan konumuz paranın alınması veya alınamaması değil. "PTT'de para olmaması" Devletin para olarak güçlü bir konumda olduğu dönemlerde PTT il müdürlüklerine yapılan hazine ödemelerinin şubelere neden "yavaş", "az oranda" aktarıldığı merak konusu olmuş durumda.

Bir yanda işsizlik maaşı almak isteyenler, bir yanda yaşlılık maaşı almak isteyenler ile engelli maaşı almak isteyenler ve nicesi. PTT'de para yok açıklaması ile karşı karşıya kalmaktadır.

Ayrıca PTT'de para yok açıklaması sonrasında aynı gün içinde Türkiye genelinde maaş alacak herkese ödemeler yapılmış durumdadır.

Ben Devletin para akışı olarak daha hızlı olabileceğini düşündüğüm gibi, vatandaşların da bu konuda sabırlı olmasını temenni ediyorum.

