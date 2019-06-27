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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin esnafı ziyaret etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnafları ziyaret ederek görüş, öneri ve isteklerini dinledi.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin esnafı ziyaret etti

Başkan Ertuğrul Çetin, esnaflarla bir araya gelerek talep ve isteklerine daha hızlı cevap vermek için vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Şehri birlikte yönetme prensibini benimseyen Ertuğrul Çetin vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek Pursaklar’ın yeni proje ve yatırımlarını şekillendiriyor.

Esnafların ülkemiz için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önem taşıdığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, “Esnafımız, ilçemizin gelişmesine katkı sağlarken istihdam da sağlamaktadır. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla iç içe olarak isteklerini, taleplerini, önerilerini, beklentilerini dinliyoruz.

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Bu ziyaretlerimizle biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Her çalışmayı vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu destekle beraber daha modern bir Pursaklar’ı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. Her bir vatandaşın düşüncelerini önemsediklerini ve uyarılarını dikkate aldıklarını belirtti.
Ziyaretlerden memnun kaldıklarını ifade eden esnaflar ise, ziyaretlerin kendilerini onure ettiğini belirterek, Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti. 

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