Pursaklar Esnafı Her Ayın 15’inde indirim kararı aldı 

PURESDER öncülüğünde başlatılan kampanya ile Pursaklar’daki esnaflar, ‘her ayın 15’inde yüzde 15 indirim’ yapma kararı aldı.

Dernek Başkanı Yavuz, “Kampanyamızın Türkiye’ye örnek olmalı. Esnaflarımıza ve zamlar altında ezilen vatandaşlarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Pursaklar Esnafları Koruma Derneği (PURESDER) her ayın 15’inde ilçedeki esnafların iş yerlerinde yüzde 15 indirim yapmasına ilişkin örnek bir kampanya başlattı.

KÜÇÜK ESNAFI KORUYACAK KAMPANYA

Türkiye’ye örnek olacak kampanyaya ilişkin basın açıklaması PURESDER Başkanı Nihat Yavuz, “Zincir marketlerin tekelleşmesini önlemek, etiket fiyatları üzerinde istedikleri gibi oynamalarını bir nebze de olsa engellemek için Pursaklar Esnaflar Derneği olarak ilçemizde bulunan esnaflarımızı gezerek 15 Aralık 2021 tarihinden başlamak üzere, 1 yıl süresince her ayın 15’in de, yüzde 15 indirim uygulaması başlattık. Kampanya sayesinde zor günler geçiren esnafımızın işleri artacak, vatandaşlar ise indirimli alışveriş yapabilecek” dedi.

ESNAFLARIN YÜZDE 80’İ KATILDI

Pursaklar’da faaliyet gösteren 3 bin civarındaki esnafı kampanyaya dahil etmek kapı kapı gezerek esnafları bilgilendirdiklerini kaydeden Yavuz, “Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız esnaflarımızı gezerek kampanya hakkında bilgi veriyor. Bugüne kadar kampanyamızı anlatmak için yapmış olduğumuz esnaf gezilerimizde yüzde 80 civarında esnafımız kampanyamıza katılmak istediklerini bildirmişlerdir” diye konuştu.

EMLAK VE KUYUMCU ESNAFI DA KAMPANYAYA DESTEK VERECEK

Yüzde 15 indirim kampanyasına emlak ve kuyumcu esnaflarının da katılım sağlayacağını açıklayan Yavuz şöyle devam etti: “Kuyumcu esnaflar işçilik gerektiren ürünlerde indirim uygulayacak olup çeyrek, yarım ve tam altın ile bilezik gibi işçilik uygulanmayan ürünler indirim dışındadır. Yine market, bakkal, kuruyemişçi gibi sektörlerimizde tekel ürünleri ve ekmek satışları indirim kapsamına girmemektedir. Yine emlak sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımız indirim günü yapılan satış ve kiralamalarda alacakları komisyonlara indirim uygulayacaktır.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALI

PURESDER Başkanı Yavuz, kampanyaya katılan esnafların camlarına “Bu İşyerinde Her Ayın 15’i, yüzde 15 İndirim Uygulanmaktadır” yazısı asılacağını açıklayarak vatandaşların belirtilen günlerde indirimden yararlanabileceğini söyledi. Yavuz, indirim günleri fiyatları artırıp sonra indirim yapıyormuş gibi görünen esnafları kampanyadan çıkaracaklarını açıkladı. Yavuz, “Bu kampanyamızın ülkemizin geneline örnek olmasını istiyoruz. İllerimizde ve ilçelerimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından indirim kampanyası düzenleyerek esnaflarımıza ve zamlar altında ezilen vatandaşlarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

“ZİNCİR MARKETLER KÜÇÜK ESNAFI BİTİRİYOR”

Ülke genelinde yaklaşık 2 milyon 500 bin civarında, Pursaklar’da ise yaklaşık 3 bin civarında esnafın bulunduğunu bildiren Yavuz, küçük esnafların zincir marketler karşısında ezildiğini söyledi. Zincir marketlerin her şeyi satmasına tepki gösteren Yavuz, “Zincir marketler mağazalarında gıdanın haricince beyaz eşya, kırtasiye, mobilya gibi ürünleri de satarak küçük esnaflarımızı yok etmektedir. Ayrıca bu zincir marketler tekelleşerek özellikle son aylarda yaşanan ekonomik krizin de baş aktörü olmaktadırlar. Fabrikalardan aldıkları yüklü ürünleri stoklayarak fiyatları kendileri belirlemeye başlamışlardır. Devletimizin bu zincir marketlere artık ‘dur’ demesinin zamanı gelmiştir. Mantar gibi her caddeye, her sokağa bir market açılmasına engel olmalıdır” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA