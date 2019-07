Pursaklar Kurban Pazarı ve Kesim Tesisleri Ankara'da tek

Pursaklar’da yapımında sona gelinen ‘Kurban Pazarı ve Kesim Tesisleri’nin kapılarını gazetemize açan Genel Koordinatör Hamdi Kesgin, Ankara’da bir başka örneği olmayan modern ve planlı bir tesisi ilçeye kazandıracaklarını belirtti.

Pursaklar Belediyesi Projelerden Sorumlu Genel Koordinatör Hamdi Kesgin , yapımında sona gelinen ‘ Kurban Pazarı ve Kesim Tesisleri ’nin kapılarını gazetemize açtı. Kesgin, Gümüşoluk Mahallesi ’nde yaklaşık 40 bin metrekarelik alana kurulan tesisin önümüzdeki 30-35 yıl boyunca hizmet verebilecek donanıma sahip kalıcı ve modern bir eser kazandırmaya çalıştıklarını anlattı.

TECRÜBELERDEN FAYDALANDIK

Genel Koordinatör Kesgin, Başkent’te en iyi tesisi ve en planlısını yapabilmek için kurban pazarı ile kesimhanesi bulunan ilçe belediyelerin tecrübelerinden faydalandıklarını, mevcut tesisleri yerinde ziyaret edip yetkililerden görüş ve öneri aldıklarının altını çizerek, “Ziyaret ettiğimiz tesislerdeki eksiklikleri not ettik. O tesislerdeki yaşanan sorunlarla karşılaşmamak için tesisimizi ona göre planladık. İnşallah sıkıntı da yaşamayacağız” dedi.

ANKARA’DA BÖYLE TESİS YOK

Ankara’da tek olacak modern, planlı ve hayvan kesimi sistematik bir şekilde çok hızlı işleyen bir tesise Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında imza atacaklarını belirten Kesgin, “2 etap olarak planlanan tesisin birinci etabında 120 çadır yeri, günlük 500 büyük baş hayvan kesimi yapılacak standartların üstünde olan 60 metrelik modern bir kesimhane, 2 bin araçlık otopark, kamelyalı bin kişilik bekleme alanı, tuvaletler, mescitler, kantin olacak. İki yönden tesise ulaşım sağlanabilecek böylelikle bayram günü trafik sorununun önüne geçilecek. Tesiste ortak alanların bazılarını bu sene geçici olarak yaptık seneye betonarme yapacağız. Böyle modern ve planlı bir tesis Ankara’da yok” diye konuştu.

ZAMAN KAYBI OLMAYACAK, HER ŞEY SİSTEMLİ İLERLEYECEK

Kesgin, bayramın ilk günü tesis için kurban kesip gelen vatandaşlara ikram edeceklerini ifade etti. Vatandaşlara gün boyu çay ikramında bulunacaklarını da kaydeden Kesgin, bayram günü tesiste kesim işleminin nasıl gerçekleşeceğini şöyle anlattı: “Vatandaş geldiğinde sıkıntı yaşamaması için çok iyi planlama yaptık. Arife günü kurbanları ‘adak alanı’ diye bir yerimiz var sırasına göre oraya salacağız. Vatandaş bayramın ilk günü gelip aracını otoparka çekecek. Kesim sırası geldiğinde vekâletini verecek. Büyük bir ses sistemi kuruyoruz, tekbirler ve yapılan anonslar böylelikle duyulacak. Tesisin kesim alanının hemen yanında hazırladığımız et arabası yolu olacak. Kurbanı kesilmeye başlayan vatandaş bu arabayla kurbanını takip edecek. Kurban parçalarının koyulması için belediye olarak poşet de yaptırdık. Kurbanın kellesi çıktı, onu poşete koyduktan sonra et arabalarına atacak. Bölüm bölüm devam edecek derisi çıktıktan sonra onu da arabasına koyacak, kurbanı parçalanıp işi bittikten sonra müsaade edeceğiz otomobiliyle kesimhanenin yanına gelip taşıma zahmeti çekmeden kurbanını arabasına koyup evine gidecek. Vatandaşın vakit kaybı olmayacak burada her şey sistemli bir şekilde işleyecek. Hayvanın akan kanları geniş ve uzun kanallardan gidecek. Alanda kötü görüntü oluşmayacak. Hayvanın kalan kısımları ise arka bölümden alınıp atılacak.”

