Pursaklar'a şehitlik meydanı

Halk Meclis Toplantısı’nda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayrak ve vatan uğruna canlarını veren tüm aziz şehitler anısına ilçeye dev bir ‘Şehitlik Meydanı’ yapacaklarını açıkladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Meclis Toplantısı kapsamında Merkez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Abdürrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde bu ay, 8’incisi gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ertuğrul Çetin'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları Hamdi Kesgin, Ahmet Öztürk ve birim müdürleri de eşlik etti.

İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Suriye’nin İdlib kentindeki kahpe hava saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz için dualar okundu.

Başkan Çetin, konuşmasına İdlib saldırısında şehit olan askerlerimize rahmet, yaralanan gazilerimize acil şifalar dileyerek başladı. Çetin, tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu ve yürekleri dağlayan olay sonrası Pursaklar Belediyesi olarak bir hafta tüm sosyal ve kültürel faaliyetleri durdurduklarını açıkladı.

KARARLAR MAHALLELİ İLE ORTAKLAŞA ALINIYOR

Belediye Başkanı Çetin, 9 aylık görev sürecinde ilçede yaptığı ve yapacağı hizmetlerle ilgili toplantıda mahalle sakinlerine bilgi verdi. Çetin, karar alma sürecinde vatandaşların fikirlerini önemsediklerini vurgulayarak, “Biz birebir iletişimi ve etkileşimi çok önemsiyoruz. İlk günden itibaren hep ‘sorunlarımızı doğru tespit edelim, önceliklerimizi oraya ayıralım ve çözüme öyle gidelim’ dedi. İlçeyi halkla birlikte yönetmek için başlatılan söz konusu uygulamayı düzenli bir program eşliğinde sürdüreceklerini kaydeden Başkan Çetin, toplantıların kesintisiz bir şekilde devam ettireceklerinin sözünü verdi.

PURSAKLAR’A ŞEHİTLİK MEYDANI

Başkan Çetin, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları ‘Şehitlik Meydanı Projesi’yle ilgili bilgi vererek, “Pursaklar Mezarlığı’nın oradaki ömrünü tamamlamış ve vatandaşlardan tepki toplayan halı sahayı kaldırdık. Burayla ilgili Şehitlik Meydanı Projesi hazırladık. Bakanlığın sponsorluğunda, kendi cebimizden para çıkmadan bu meydanı yapacağız. Çalışmalara bir iki ay içerisinde başlanacak. Projenin içerisinde Şehitler Abidesi olacak; duvarlara Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz’daki kahramanlıkla ilgili rölyef çalışmaları yapılacak” dedi.

İKİ TEMA PARK, BİR KENT ORMANI MÜJDESİ

Nüfusu 150 bini aşan Pursaklar’a kazandırmayı planladıkları iki tema park ve kent ormanı ile ilgili de bilgi veren Çetin şunları söyledi: “İki tane daha tema park yapmayı planlıyoruz. Bir tanesi Ankara’ya has ‘Endemik Bitkiler Parkı’ olacak. Bu parkı Esenboğa Havaalanı yoluna cephe bir yerde planlıyoruz; iki alternatif üzerine çalışıyoruz. Pursaklar’a farklı bir değer katacak parklardan biri olacak. Bir diğer parkımızı da Saray Mahmudiye’deki stadımızın yan tarafında planlıyoruz. Güvercin sevenlerin güvercinlerini rahatlıkla uçurabilecekleri bir yer yapmayı planlıyoruz. Çünkü merkezde çok sayıda güvercin sevenler sizi rahatsız ediyor, bunu biliyoruz. (Şehir merkezi istikametinden gelirken) Pursaklar’ın girişindeki 200 dönümlük alana kent ormanı kuracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan C Tipi mesire alanı olarak kiralamıştık, bizim yapacaklarımız C Tipi’ne fazla geldi, şimdi B Tipi’ne çevirmeye çalışıyoruz.

Prestij bir proje yapacağız. İçerisinde pek çok sosyal donatı olacak.”

