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Pursaklar'da hayvanlar güvende

Pursaklar Belediyesi hayvan barınağında çeşitli nedenlerle yara alan ve ilk müdahaleleri yapılan can dostlar, rahatsızlıklarına göre tedavi ediliyor.
Pursaklar'da hayvanlar güvende

Yüzlerce sokak hayvanının tedavisi ve rehabilitesinin sürdürüldüğü, Pursaklar Belediyesi Hayvan Barınağında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla ilçedeki sokak hayvanlarına hizmet vermeye devam ediyor.
 
Sokak hayvanlarının hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için seferber olan Pursaklar Belediyesi veteriner hekimleri, can dostların ihtiyaçlarına göre çeşitli operasyonlar gerçekleştirirken, gözlerinden hasar alan köpek ve kedilere, göz operasyonları gerçekleştirerek sağlıklarına kavuşturuyor.
 
‘‘Sokak hayvanlarımız barınağımıza getirilerek bakım, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor’’

Yara alan sokak hayvanlarına ilk müdahalenin ardından barınağa getirildiğini bildiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Her yıl binlerce can dostumuzun imdadına yetişen veteriner hekimlerimiz görevlerinin başında. Sokak hayvanlarımız barınağımıza getirilerek bakım, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor. Burada misafir ettiğimiz can dostlarımızın tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşturulmasının ardından sahiplendirme süreci ya da tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip çıkmaya ve onları korumaya devam edeceğiz" dedi.
 

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