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Pursaklar’da Her Alanda Etkili Dezenfekte

Pursaklar Belediyesi koronavirüs nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden aralıksız devam ediyor.
Pursaklar’da Her Alanda Etkili Dezenfekte

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılık ve hassasiyetle sürdüren Pursaklar Belediyesi, ilçeyi baştan aşağı aralıksız dezenfekte ediyor. 

8-002.jpegEkipler, vatandaşların huzur ve sağlığı için koronavirüs oluşumunu engellemek için dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokakların yanı sıra dinlenme alanları, kamu kurumları, parklar, ibadethaneler ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından titiz bir çalışma ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca koronavirüs tespit edilen vatandaşların binaları ve evleri belediye ekiplerince özenle dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.

‘‘İlçemizi yeni teçhizatlarımızla her gün dezenfekte ediyoruz’’
Vatandaşların sağlığına yönelik gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin sağlığı bizim her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. İlçemizi kurallara uygun bir şekilde yeni teçhizatlarımızla her gün dezenfekte ediyoruz. Ayrıca çöp konteynerlerimiz sürekli dezenfekte ediliyor. Zabıta ekiplerimiz de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Alınmış ve alınacak tedbirlere ülke olarak azami derecede dikkat edersek bu problemin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah mücadele sürecini de mümkün olan en az hasarla tamamlayacağız” dedi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ülkede sona erene kadar dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına titizlikle devam edileceğini bildirdi.

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