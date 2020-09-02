Pursaklar'da koruma altına alınacak

Pursaklar Belediyesi, yapımına devam ettiği ‘Endemik ve Aromatik Bitki Parkı’ projesiyle, nesli tükenmekte ve geleneksel tedavi yöntemlerinde kullanılan bitki türlerinin korunup yaşatılmasını amaçlıyor.

Pursaklar Belediyesi, endemik ve tıbbi aromatik bitki türlerinin korunup yaşatılması amacıyla başlattığı ‘Endemik ve Aromatik Bitki Parkı’ projesi hızla devam ediyor. 3 bin m² alana inşa edilen parkın bu yıl içinde tamamlanarak açılması bekleniyor.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİTKİLER KORUMA ALTINA ALINACAK

Ankara’nın endemik ve tıbbi aromatik bitkilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, bu değerleri gelecek nesillere tanıtmak ve korumak adına hayata geçirilecek ‘Endemik ve Aromatik Bitki Parkı’nda, Başkent’e özgü olan endemik bitki türleri hem tanıtılacak hem de bitkilerin korunarak üretilmesi sağlanacak. Binlerce yıldır geleneksel tedavi yöntemlerinde kullanılan tıbbi aromatik bitkiler de proje kapsamında yetiştirilecek. İlçeye kısa süre içerisinde kazandırılacak olan ‘Endemik ve Aromatik Bitki Parkı’ ile birlikte kaybolmaya yüz tutmuş bitki türleri koruma altına alınacak.

PURSAKLAR’IN TANINIRLIĞI ARTACAK

Halka açık olacak parkın hizmete girmesi ile birlikte ülke ve bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor. Ankara’nın güzelliklerini ortaya çıkararak endemik ve tıbbi aromatik bitkilerin tanıtımını sağlayacak olan projeyle birlikte Pursaklar’ın cazibesini artırarak ülke genelinde tanınırlığının artırılması da hedefleniyor.

“KORUMA ALTINA ALACAĞIZ”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘ Endemik ve Aromatik Bitki Parkı ’ projesiyle nesli tükenmekte olan bitkilerin gelecek nesillere taşınacağını belirtti.

Endemik bitki türlerinin gün geçtikçe yok olduğuna dikkat çeken Başkan Ertuğrul Çetin şunları söyledi: Yapımına başlamış olduğumuz ‘Endemik ve Aromatik Bitki Parkı’ ile kaybolma riski taşıyan bitki türlerini koruma altına alarak gelecek kuşaklara Ankara’mızın ve yöremizin bu doğa zenginliği aktarılmış olacağız”

“ZİYARETE AÇACAĞIZ”

“Güzel ve estetik değeri olan endemik bitkilerimizi parkımıza ekerek hemşerilerimizin de bu doğa güzellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Bundan sonra Başkent’imize ve ilçemize ait hiçbir bitkinin neslinin tükenmesine izin vermeyeceğiz. Yok olma tehlikesi yaşayan bitkilere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için gözleri büyüleyecek olan bu parkımızın yapımını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın ziyaretine açmayı planlıyoruz. Pursaklar’ı doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

ANKARA’NIN ENDEMİK BİTKİLERİ NELERDİR?

İç Anadolu bölgesi endemik türlerin Türkiye’deki coğrafi bölgelerin dağılımına göre değerlendirildiğinde yedi bölge içinde üçüncü sırada yer alıyor. İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara’da 2 bin 340 bitki türü yaşadığı biliniyor. Bu bitki türlerinin 391’i ise sadece Ankara’ya özgü yani endemik. Ankara’nın endemik türlerinden bazıları şunlar: “Şah civanperçemi (Achillea ketenoglui) Beypazarı geveni (Astragalus beypazaricus) Ayaş gümüşü (Astragalus densifolius subsp. ayashensis) Koçak geveni (Astragalus kochakii) Gürsöğüt geveni (Astragalus yildirimlii) Sevgi çiçeği (Centaurea tchihathefii) Koca soda (Salsola grandis) Ay şalbanı (Salvia aytachii) Kırçayı (Sideritis galatica) Mermer sığırkuyruğu (Verbascum gypsicola) Ankara çiğdemi (Crocus ancyrensis) Ankara sığırkuyruğu (Verbascum ancyritanum)”

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER NELERDİR?

Geleneksel tedavi yöntemlerinde kullanılan, kültürü yapılarak üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ise öne çıkanları şöyle: Kekik, adaçayı, thyme, nane, rezene, papatya, biberiye, anason, dereotu, ekinezya, fesleğen, kimyon, hardal, haşhaş, kapari, keten, kırmızıbiber, kişniş, lavanta, safran, susam ve yağ gülü.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-