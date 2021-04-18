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Pursaklar'da Ramazan Programının Konuğu Başkan Ertuğrul Çetin

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği Ramazan etkinliklerini geçen yıl olduğu gibi bu yılda dijital ortama taşıdı.
Pursaklar'da Ramazan Programının Konuğu Başkan Ertuğrul Çetin

Pursaklar'da Ramazan programıyla mübarek ayın manevi iklimi dolu dolu geçerken sosyal medya üzerinden yayınlanan program ilk günden büyük ilgi görmeye başladı. Vatandaşların büyük beğeni ile izlediği ve iftar öncesi gerçekleştirilen programa konuk olan Başkan Ertuğrul Çetin, mübarek ayda yardımlaşmanın önemi gibi birçok konuya değindi. 

“Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek online programlarla Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin evlerine misafir olacağız”

Çok kıymetli din görevlilerinin her gün programa konuk olacağını ve Ramazan ayının dolu dolu geçirileceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Geçen yıl olduğu gibi Ramazan ayını buruk geçiriyoruz. İsterdik ki iftar ve sahur programı, açık alan eğlenceleri olsun ama nasip olmadı. Bizlerde sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek online programlarla Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin evlerine misafir olacağız. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın yoğun olduğu bu mübarek ayda aşevimiz olsun, Tebessüm Çadırlarımız olsun ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her an yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. İnşallah, bu mübarek ay hürmetine en kısa zamanda sağlıklı günlerimize döneriz" dedi. 

Pursaklar Belediyesi, her gün sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların hanelerine konuk olduğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, gönülleri mest eden ezgi ve ilahi dinletileri, anadolu mutfağının eşsiz yemek tarifleri ve  iftar sohbetleri ile Ramazan ayı boyunca vatandaşlara doyumsuz anlar yaşatmaya devam edecek.

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