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Pursaklar’ın Bütçesi Onaylandı

Pursaklar Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesi, İlçe Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.
Pursaklar’ın Bütçesi Onaylandı

Gündem maddelerinin okunması ile başlayan toplantıda, 2022 yılı Pursaklar Belediye Meclisi’nin Ekim ayı performans programı ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Meclisi Ekim Ayı olağan toplantısında ilçe vizyonuna uygun olarak üst yapıdan temizliğe, spordan eğitime kültürel projelerden yeşil alanlara gelecek yıla dair hizmet ve yatırımların yer aldığı 2022 Mali Yılı Mali Bütçesi görüşüldü.

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Bütçe görüşmelerine Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve meclis üyelerinin katılımı ile belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda tüm maddeler teker teker görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

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‘‘2022 Yılında Pursaklar'a yakışır yeni vizyonist projeleri sunmayı planlıyoruz’’

2021 yılında Ankara'da en çok yatırım yapan ikinci belediye olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çevre, sanat, aile, eğitim, spor, sağlık gibi birbirinden farklı birçok alandaki faaliyetlerimizle 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimize dokunuyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek ilçemize marka değeri olan projeleri kazandırdık. 2022 Yılı bütçemizde de hazırlanmasında tüm birimlerimizin yatırım hedeflerini mali disiplin çerçevesinde en üst düzeyde belirleyerek Pursaklar'a yakışır yeni vizyonist projeleri sunmayı planlıyoruz. Bütçe çalışmalarında yoğun mesai harcayan Meclis üyelerimize ve bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı hizmetlere vesile olsun" dedi.

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