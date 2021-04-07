Pursaklar’ın yemekleri kitaplaşıyor

Pursaklar’a özgü yemek ve tatlıları, yok olmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için “Geleneksel Ankara Yemekleri” kitabında yerini almaya hazırlanıyor.

Ankara Valiliği tarafından yöresel yemeklerin yok olmasını önlemek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Geleneksel Ankara Yemekleri” kitabına Pursaklar’a özgü 13 yemekte yerini aldı.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde eğitim gören kadınlar ilçeye özgü en sevilen meşhur lezzetlerini, hazırlanacak olan “Geleneksel Ankara Yemekleri” kitabı için hazırladı. Birbirinden maharetli kadınlar, ilçeye özgü lezzetleri hazırlamak için büyük emek verdi.

Kadınlar bu kapsamda aralarında tirit, peynirli hamur, kıkırdaklı çorba, kadimekli (madımaklı) pide, kaymaklı kıvırma, sakala sünen, yazma böreği, ayran aşı, ekmek sübüryesi, et kavurma, köy somunu, pilav, höşmerim, soğanlı hamur gibi lezzetlerin de olduğu birbirinden güzel yemekleri hazırladı. Hazırlanacak olan “Geleneksel Ankara Yemekleri” kitabında, yapılan yemeklerin tarihi geçmişleri ile içinde yer alan malzemeler ve yapılış şekilleri yer alacak. Böylece Pursaklar’ın kadim yemek ve tatlıları bu kitap sayesinde gelecek nesillere de aktırılmış olacak.

‘‘Yüz yıllardır hazırlanan bu yemekler bu kitap sayesinde gelecek kuşaklara da aktırılacak’’

İlçeye özgü yemekleri tek tek tadan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar mutfak kültürüne ait on üç yemeğimiz, Ankara Valiliği tarafından hazırlanan “Geleneksel Ankara Yemekleri” kitabında yerini alacak. Annelerimizin, ablalarımızın maharetli ellerinden yüzyıllardır hazırlanan bu yemekler kitap sayesinde gelecek kuşaklara da aktırılacak. Tüm vatandaşlarımızı bu lezzeti yemekleri tatmaları için Pursaklar’a davet ediyorum. Leziz yemekleri tanıtmak için amacıyla hazırlayan hünerli hanımlarımıza, çok teşekkür ediyorum’’ dedi.