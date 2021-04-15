Ramazan Ayı Sağlıklı Geçsin

Yine bir Mübarek Ramazan ayı içerisinde de daha beraberiz. Oruçlarımızı tutup, niyetlerimizi edeceğiz. Kola reklamları ve pide kokusu temalı Ramazan ayı geleneğimizi bu yıl korona ile tamamlıyoruz. Bir çoğumuz üzgün ve bir çoğumuz endişeli. Ya Ramazan ayından sağ çıkamazsak? İşte bu düşünce, psikolojik baskının ta kendisi.

Ah nerde o eski Ramazanlar dediğimiz günlerden, inşallah Ramazan ayında vaka sayıları düşer dediğimiz günlere geldik. En büyük temennim Ramazan ayının sağlıklı ve huzurlu geçmesidir. Ailelerin yok olmasına, sevinçlerimizi elimizden kayıp gitmesine sebep olan korona belasında kurtulacağımız güzel bir süreç olur umarım.

Açıklanan kısıtlamalar eşliğinde, geleceğe umutlu bakacağımız günleri yaşayalım istiyorum. Ramazan Bayramı’nda hemen herkesin çocuklar gibi şen olduğu, mutlu günleri görelim istiyorum. Bu Ramazan, diğer Ramazanlara göre bambaşka bir Ramazan olacak. Öyle ki sokakta yemek yiyenler ve oruç tutanlar arasında yaşanan, tartışmalar bu yıl olmayacak.

Öyle ki; kafeler ve restoranlar kapalı. Sigara yasakları var. Hemen her köşe başında uyarı levhaları olacak. Sigara kokusu çekmek zorunda kalınmayacak. Belki bu durum sopaların ve satırların havada uçmamasına vesile olacaktır bilemeyiz…

Ama tek bildiğim şey, vaka sayılarının düşmekte zorlandığıdır. Umarım Ramazan ayının bitmesi ve Bayramın başlamasıyla beraber hayalini kurduğumuz günlere ulaşmış oluruz. Eğer o zaman ki sürece kadar yerimizde sayacak olursak, işte durum o zaman daha büyük bir sıkıntı haline bürünecektir.

Korona ile bağımızın bulunmadığı, huzurlu ve keyifli günler yaşayacağımız hayırlı Ramazanlar geçirmemiz dileğiyle. Sahurunu yapıp, iftarına ulaştığımız Ramazan ayımızın Bayramını görmemiz dileğiyle… Hayırlı Ramazanlar…