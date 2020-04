Ramazan ayında önceki ümmetlere verilmeyen 5 özellik verildi

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:“Kim inanarak ve önemini anlayarak Ramazan Orucunu tutarsa, geçmis ve gelecek bütün günâhları afvedilir.”

Yüce Allah; “insanoglunun oruç hariç, her ameli kendisi içindir. O sırf benim içindir ve mükâfatini da yalnız ben veririm» diye buyuruyor. Ulu Allah’in kendisine izafe ettigi bir ibadet için baska bir sey söylemeye lüzum yoktur.”

Ümmetime, Ramazan Ayında, daha önceki ümmetlere verilmeyen beş özellik verilmistir:

1 - Allâh Katında oruçlunun ağız kokusu, miskten daha hoştur.

2 - İftar anına kadar melekler onlar için istiğfar eder.

3 - O ayda şeytanların elebaşları tutuklanır.

4 - Yüce Allah her gün «Salih kullarımın kötülük ve sıkıntıdan kurtulmaları yakındır» buyurarak her gün cenneti süsler,

5 - O ayın son gecesinde günâhları afvedilir.»

Sahâbiler «Yâ Rasülallah o gece Kadir Gecesi midir» diye sordular. Peygamberimiz onlara şu cevabı verdi, «Hayır. Fakat her iyi amel işleyenin ameli bitince, mükâfatı verilir.»

