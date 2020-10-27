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Resulullah Gözbebeğimizdir!

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Alperen Aydın

Fahri kâinat Efendimize binlerce kez salat ve selam olsun! O kutlu Nebi’nin izine başlarımız kurban olsun! O’nun bir tek sözüne anamız, babamız, gençliğimiz feda olsun! 

Fransa’nın hepimizin malumu olan alçak dergisi yine efendimizi hedef alan hakaret içerikli karikatürler yayınlandı. Bunu eline alıp Müslümanları tahrik eden bir öğretmen, Müslüman bir genç tarafından öldürüldü. Resulullah gözbebeğimizdir! Müslümanları tahrik ediyorlar. Canımızı yakmaya çalışıyorlar. 

Küfrün liderlerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron utanmadan bu olay üzerinde o pis karikatürleri kamu binalarına yansıtarak tüm ülkesine seyrettirdi. 

Unutulmamalıdır ki Eyüb el Ensari’yi İstanbul’un dibinde yatıran sevda Sultanımız’ın (s.a.v) bir sözü içindir.
Fatih’i genç yaşında deli edip alınmaz denilen İstanbul’u aldıran yine Efendimiz’in bir sözüdür.

Yavuz’u çöllerde Mecnun gibi süründüren ne idi?

Tarihimiz Resulullah için vuran, vurulan, ilme koşan, cihada koşan, hizmete koşan erler ile doludur.
Ravzasına varmaya bile gözyaşlarımızı yol ettiğimiz Cânânımıza ahlaksızca laf edenler bedelini ödeyeceklerdir. Han da olsa farketmez, Sultan da olsa farketmez! Küfür âlemine uyarımızdır; ayağınızı denk alın!

‘’Ne kanlar akıttık hep senin için
O Ulu Kitab’ın hakkıçün aziz
Gücümüz erişsin ve erişmesin
Uğrunda her zaman döğüşeceğiz!’’

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