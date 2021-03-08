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Rizespor'un golcü oyuncusu Samudio: Yeni bir başlangıç yapmalıyız

Samudio, göreve yeni bir teknik direktör geldiğini ve yeni bir başlangıç yapmak zorunda olduklarını söyledi.
Rizespor'un golcü oyuncusu Samudio: Yeni bir başlangıç yapmalıyız

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Paraguaylı forveti Braian Samudio, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun kendisi ve takım için iyi geçmediğini belirtti.

Kendisinin tam hazır olmadığını kaydeden Samudio, "Dizimde bir sakatlık var ve onun geçmesini bekliyorum. Maçlar da oynandığı için tedavi olarak antrenman ve maçlara devam ediyorum. Bu nedenle iyi bir sezon geçirmediğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"Her şey bizim elimizde"
Toparlandıkları dönemde Kovid-19 salgınının takımı etkilediğini ifade eden Samuduio, "Birçok oyuncu bu hastalığa yakalandı ve geri dönmek zor oldu. Sakatlıklarda ortaya çıkınca beklentilerin uzağında kaldık. Şimdi yeni bir hocamız var. Yeni bir sayfa açtık. Her şey bizim elimizde. Yeni bir başlangıç yapmalıyız." dedi.

Ligin ikinci yarılarının çok zor geçtiğinin altını çizen Samudio, "Ligde son oynanan maçlara bakarak değerlendirme yapmak çok zor. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Dün hocamızla bir toplantı yaptık. Evimizde oynadığımız maçlarda agresif oynamamız gerektiğini ve bunu rakibe hissettirmemiz gerektiğini söyledi. Eğer agresif olursak iyi işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Samudio, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Sosyal medyada teklif yapıldığı ve kabul etmediğim şeklinde yazılar çıktı. Bunlar doğru değil. Ben bu şekilde anılmak istemiyorum. Takımımız zor durumda ve bir an önce bu durumdan çıkarmamız lazım. Sıkıntılı dönemden çıkarsak geleceğimi konuşabiliriz ama önceliğimiz bu sıkıntılı dönemden bir an önce uzaklaşmak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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