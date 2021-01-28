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Rusya'da bankacılık sektörünün net karı 2020’de yüzde 5,9 azaldı

Rusya'da bankacılık sektörünün net karı, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,9 azalarak 1,6 trilyon rubleye geriledi.
Rusya'da bankacılık sektörünün net karı 2020’de yüzde 5,9 azaldı

Rusya Merkez Bankası, 2019’da 1,7 trilyon ruble olan Rus bankalarının net karının 2020’de yüzde 5,9 azalarak 1,6 trilyon rubleye (yaklaşık 21 milyar dolar) gerilediğini açıkladı.

Bankacılık sektörünün geçen yıl zorlu şartlar içerisinden geçtiğine işaret edilen açıklamada, “Bankalar, zorlu şartlara rağmen iyi getiriler gösterdiler. Elbette bu getiriler sistem içerisinde eşit olmayan bir şekilde dağılıyor, ancak yine de kar eden bankaların payı oldukça yüksek.” değerlendirmesine yer verildi.

Rus bankalarının net karı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 1,7 trilyon rubleye çıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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