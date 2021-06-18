Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada dünya rekoru kırdık

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullandı.
REKORA DOYMUYORUZ
3 ayrı aşı için yapılan sözleşmelerin ardından hızlanan sevkiyatlarla, günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırıldı.
Türkiye'den dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle;
14 Haziran
842 bin 494
15 Haziran
1 milyon 240 bin 311
16 Haziran
1 milyon 416 bin 795
17 Haziran
1 milyon 582 bin 232
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