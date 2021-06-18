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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada dünya rekoru kırdık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada dünya rekoru kırdık

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullandı.

REKORA DOYMUYORUZ

3 ayrı aşı için yapılan sözleşmelerin ardından hızlanan sevkiyatlarla, günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırıldı.

Türkiye'den dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle;

14 Haziran
842 bin 494

15 Haziran
1 milyon 240 bin 311

16 Haziran
1 milyon 416 bin 795

17 Haziran
1 milyon 582 bin 232

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