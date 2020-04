Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747 oldu.Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi." dedi.

Bakan Koca, sağlık personeli hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir. Bunun 165 bin 363'ü doktor, 204 bin 969'u hemşiredir."

"Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747 oldu"

"Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak." ifadelerini kullanan Koca şunları kaydetti:

"Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e ulaştı."

"Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47 bin 029'a ulaştı." bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 maskesini alabilecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir"

Bakan Koca ayrıca şu bilgiyi paylaştı:

"Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız."

"Teklifin Meclisin her üyesinin 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır"

Koca, "İstirhamımız, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin Meclisin her üyesinin 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye olarak, erkenden kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim." sözlerini kaydetti.

Koca, "Hastaneye, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının azaldığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

"İstanbul'da yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5"

"Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı." şeklinde konuşan Koca İstanbul'da yoğun bakım ve yatak doluluğu hakkında bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da şu anda yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5. Normal yatak doluluk oranı da yüzde 50,2. Şu an bir sorun yok."

"Türkiye'de hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 36,3"

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranının yüzde 36,3 olduğunu ifade etti.

Koca, "İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde, 2-3 kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmemiş olmamız, son derece önemli." şeklinde konuştu.

"e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı"

Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını bildirdi.

