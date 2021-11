Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Hepsi tek tek tespit edildi

Sağlık Bakanlığı ilaç tedarikinde aksamalara ilişkin yapılan denetimde 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve il sağlık müdürlüklerince döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırılan denetimlerde, bugüne kadar 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler; ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere 3 alanda, yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor. Denetimlerde öncelikle; ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor.

Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanıyor. TİTCK ürün denetmenleri, kasım ayında İstanbul'da 24, İzmir'de 3, Ankara'da 19, Adana'da 7, Antalya'da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposu denetledi. 17 ecza deposu ile ilgili ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

144 ECZANEDE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimler, yine TİTCK'nın koordinasyonunda il sağlık müdürlüklerince yürütülüyor. İl sağlık müdürlükleri, Türkiye genelinde yaptığı denetimlerde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit etti. Denetimlerde öncelikli olarak kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığı ve İTS ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor.

Ayrıca gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı ve ürünlerin muhafaza koşulları da inceleniyor. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı. TİTCK müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Türkiye'de ruhsatlı/izinli tüm ilaçların tedarik durumu, TİTCK tarafından takip ediliyor. Hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla kur güncellemesi dönemlerinde daha yoğun olmak üzere periyodik piyasa kontrolleri yapılıyor. Kurum tarafından ruhsatlı ilaçların kritik stok seviyeleri kontrol ediliyor. İlaç fiyatlandırma çalışmaları yapılıyor. Sabim ve CİMER üzerinden gelen başvurular anlık olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

BAKAN KOCA DÜN MESAJI VERMİŞTİ

Eczanelerde yaşanan ilaç temin sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her yıl yaşanır, 15 Şubat’ta fiyat değişikliği yapılıyor. Bir önceki yılın döviz kuru güncellemesi 15 Şubat'ta uygulanır. Her 15 Şubat öncesi bu konular gündem yapılır. Biz bakanlık olarak eczaneler, depo, üretici dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var. Her basamağını yakın takip ediyoruz. Şu anda ciddi sorun yok. Yer yer sahada sorun var, yakın takipteyiz. Denetimi yoğunlaştırdık" demişti.