Sağlıklaştırma sona yaklaştı

Büyükşehir Belediyesi’nin sokak sağlıklaştırma çalışmalarını başlattığı Ankara Kalesi’nde “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi”nde sona yaklaşıldı.

Üç aşamalı sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 1. etabı yüzde 70 oranında tamamlanırken, Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ankara Kalesi’nde tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyoruz. İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projemizi yakında tamamlıyor, 2. Etap için ise mart ayında ihaleye çıkmayı planlıyoruz” dedi.

Ankara Kalesi 1. Etap sokak sağlıklaştırma kapsamında kale sokaklarında yer alan evlerin çatıları başta olmak üzere büyük bir bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapıların tadilat ve güçlendirme çalışmalarında büyük ilerleme sağlandı.

ASLINA VE TARİHİ DOKUYA UYUMLU ÇALIŞMA

Büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalarda imalatlar aslına ve tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü sağlıklaştırma çalışmaları İstek Sokak’tan başlatılırken, 69 binanın tümünün çatı imalatları, 58 binanın ise dış cephe ve sıva imalatları tamamlandı. 40 binanın da ahşap doğrama imalatları yapılırken, Alitaşı Sokağı’nın sağ tarafında bulunan imalatlar da yüzde 90 oranında tamamlandı.

5 YIL İÇİNDE İÇKALE’DE 234 KONUTUN TAMAMININ RESTORE EDİLMESİ PLANLANIYOR

Ankara Kalesi’nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, 5 yıl içerisinde İçkale’de bulunan 234 konutun tamamının restore edileceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“İçkale’de bizim toplamda 234 tane evimiz var restore edilmesi gereken. Şu anda üzerinde bulunduğumuz 1. Etap bölgemizde restorasyonu yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlamış bulunuyoruz. Sayın başkanımızın belirttiği gibi 5 yıl içerisinde İçkale’de 234 konutumuzun tamamını restore etmiş olacağız. Buranın özgün dokusuna uygun olarak ve titizlikle çalışıyoruz. İçkale, bildiğiniz gibi içerisinde yaşam olan dünyanın nadir kalelerinden birisi. Bu restorasyon çalışmalarını yaparken içeride yaşayan vatandaşlarımızı kesinlikle rahatsız etmiyoruz. Onların günlük yaşamını zora sokacak hiçbir uygulama yapmıyoruz. Böylece vatandaş memnuniyeti de son derece karşılanmış oluyor. Bu da bu projenin kendine has bir özelliği.”

2. ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Başta Ankara Kalesi içerisinde ikamet eden vatandaşları sonrasında da Başkentlileri heyecanlandıran sokak sağlıklaştırma projesinin 2. etabı için de geri sayım başladı.

Mart ayında yapılması planlanan ihale kapsamında Ankara Kalesi’nde Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanacak proje ile sokak zemin düzenlemeleri altyapı çalışmalarıyla birlikte başlayacak. İçkale 2. etap proje çalışmalarının tamamlandığı bilgisini veren Ödemiş “2. Etap’ta proje çalışmalarımız tamamlandı.Kurul’dan geçti ve mart ayı içerisinde ihalesini yaparak çalışmalara başlayacağız. Bunlarla birlikte 3. Etab’ın tüm projelendirme çalışmaları da devam ediyor” dedi.

Binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemelerini yenileyecek olan Büyükşehir Belediyesi, bina dış yüzeylerine ise sıva ile boyama işlemi uygulanacak. 2. etap bölgesinde 34 parselde 29’u tescilli, 44’ü tescilsiz toplam 73 yapı restore edilecek. Etap etap ilerleyen sokak sağlıklaştırma çalışmalarında Ankara Kalesi’nde 3. Etap çalışmaları kapsamında 27 parselde 4 tescilli, 50 tescilsiz toplam 54 yapıda restorasyon çalışması gerçekleştirilecek.

YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK ANKARA KALESİ İLE TURİZM CANLANACAK

Ankara’nın tarihi ve turistik yerlerini cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in baş tacı olan Ankara Kalesi’nde estetik dokunuşlarını sürdürüyor.

Daha önce korkuluk ve ışıklandırma projeleri ile kaleyi hem güzelleştiren hem daha güvenilir hale getiren Büyükşehir Belediyesi; İstek, Kurt, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale Sokaklarında yapacağı sağlıklaştırma çalışmalarıyla bir yandan turizmi canlandıracak bir yandan da kent tarihini gün yüzüne çıkaracak.