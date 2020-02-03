Sahipsiz Ankara

Ankara uzun yıllardır sahipsiz kaldı. Cumhuriyetin merkezi ve Başkent olmasına rağmen istenilen yatırımları alamadı ve diğer dünya başkentlerinden epey bir geri kaldı. Ankara denildiğinde akla ilk Ulus semti gelirdi. Ulus, hem Ankara’nın köklü geçmişini yansıttığı, hem de alışverişin merkezi olduğundan herkes için büyük önem arz ederdi. Şimdilerde ise Ulus’un eskiye nazaran pek bir önemi kalmadı ve eski canlılığını yitirdi. Ulus’a adım attığınızda meydanda yer alan Atatürk heykelinin hemen yanı başında duran Spor Genel Müdürlüğü binası gözünüze çarpıyor. Uzun bir süredir yıkılacak ama halen yıkılmayı bekliyor. Hemen yanı başında yer alan Anafartalar Çarşısı’nın ise içi oldukça güzel fakat dış cephesi o kadar kötü ki Ankara’ya yakışmıyor. Hemen karşısında bulunan Ulus Şehir Çarşısı ise tarihi meydan hiç yakışmıyor. Çarşı zaten tarihi Roma yolunun hemen yanı başında bulunuyor ve görüntü kirliliğinden başka bir şey oluşturmuyor.

Ulus Hal ve çevresi ise yıllardır aynı. Bir düzen yok. Sokaklar ve kaldırımlar üçüncü dünya ülkeleri gibi. Tam bir kaos hakim. Sanırım Ulus’un tek düzenli bölgesi Hacı Bayram bölgesi. Burası geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Ne yazık ki dönüşüm sadece o bölgeyle sınırlı kaldı. Bölgenin hemen karşısında bulunan Hıdırlık ve Kaledibi ise adeta savaştan çıkmış bir bölgeyi andırıyor. Kentsel dönüşümle birlikte o bölgedeki gecekondular yıkıldı ve oralar öylece bırakıldı. Bentderesi’nden ilerisine yürüdüğünüzde korkutan bir manzara karşınıza çıkıyor, ürküyorsunuz. Hâlbuki Ankara’nın simgesi tarihi Ankara Kalesi hemen yanı başında ve gün içerisinde bu bölgeyi onlarca turist ziyaret ediyor ve bu içler acısı manzarayı görüyor. Geçmişinde birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir il olarak Ankara belki de en sahipsiz günlerini yaşıyor. Tüm mega diye tabir edilen projeler farklı illere özellikle İstanbul’a yapılıyor. Konu Ankara olunca nedense es geçiliyor. Sanırım Başkent sadece isimde kalıyor.

Ankara’ya yapılan tek büyük proje ise Ankapark. O da eğlence sektörüne yönelik bir çalışma. Zaten projede elde patladı. Oraya yapılan yatırım tarihi Ulus semtine yapılsaydı, şu an Ankara bambaşka bir çehreye kavuşmuş olacaktı. Ulus eskiden olduğu gibi sanatın, kültürün merkezi olacaktı. Belki de hep dile getirdiğimiz dünya başkentleri ile yarışma konusunda büyük bir adım atılmış olacaktı.

