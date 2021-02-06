Salgın Hastalıklar Ve Alınan Bazı Ekonomik Tedbirler(3)

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Türkiye'den Alınan Ekonomik Tedbirler;

Türkiye salgının ekonomiye etkisini sınırlamak için işletmelere yönelik vergi ve kredi kolaylaştırma adımları attı.

Gelir vergisi ile kurumlar vergilerinin beyanname ve ödeme süresi uzatıldı, salgından etkilenen sektörlerdeki işletmelerin muhtasar, KDV ve prim ödemeleri 6 ay ertelendi.

Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay ertelendi ve 6 aya kadar ödemesiz dönemle ilave finansman desteği sağlandı.

Salgından etkilenen tüm firmalara, çalışan sayısında azaltma yapmama koşuluyla 10 milyon liradan 100 milyon liraya kadar "İş’e Devam Kredi Desteği” verildi.

İrtifak hakkı ve ecrimisil bedellerinin ödeme sürelerinde erteleme

İcra ve iflas takiplerinin durdurulması

Konut kredisine destek verilmesi

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma konusunda destek verilmesi

Telafi çalışması yaptırabilme süresinde uzatma

İşyeri kirasının ödenmemesinin fesih nedeni olmaması

Karşılıksız çek ve senetlere sicil affının getirilmesi

Karşılıksız çek düzenleme fiillerine infaz durdurmanın getirilmesi

İhracatçıya stok finansmanı desteğinin getirilmesi

Kredi garanti fonu desteği

Esnafın kredi ödemelerine erteleme

Elektrik ve doğal gaz faturalarında erteleme yetkisinin verilmesi

İşverene ücret desteği

Şirket genel kurullarına erteleme imkânı

Eximbank kredilerinde ve taahhüt kapatmalarında erteleme

Dava açma ve benzeri başvuru sürelerinin durdurulması

Çek ödeme destek kredisi

Ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği

Şerh düşmek gerekirse vaka sayısının en çok olduğu 20 ülke arasında Brezilya, İsviçre ve İsrail haricinde tüm ülkeler özel sektöre vergi öteleme kolaylıkları sağladı. Yine ülkelerin büyük bölümünde zarar gören işletmelere kaynak aktarıldı, kredi ve finansman desteği sağlandı. Türkiye dışında İspanya, Fransa, Almanya, Çin, İran, Rusya, Hollanda, İsviçre ve Hindistan'da firmalara kredi desteği verdi.

Vergisel Tedbirler

· 2019 yılı gelir vergisi beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı.

· Şubat/2020 dönemi KDV beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı.

· Şubat/2020 dönemi BA-BS Bildirimlerini verme süresi uzatıldı.

· Mart ayında oluşturulması gereken e-defter ve e-defter beratlarının süresi uzatıldı.

· 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girmesi planlanan konaklama vergisinde erteleme yapıldı.

· Vergi dairelerine verilmesi gereken YMM tasdik raporlarının teslimi uzatıldı.

· Mükellefler için mücbir sebep ilan edildi.

· Mücbir sebep ilanı nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin verilme ve bu beyanlar üzerine tahakkuk edecek olan vergilerin ödeme süresi uzatıldı.

· Mücbir sebep ilanı nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken KDV beyannamelerin verilme ve bu beyanlar üzerine tahakkuk edecek olan vergilerin ödeme süresi uzatıldı.

· Mücbir sebep ilanı nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken BA-BS Bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.

· Mücbir sebep ilanı nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşturulması gereken e-defter ve e-defter beratlarının süresi uzatıldı.

· Sokağa çıkma yasağı getirilenlerin (65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan mükellef ve meslek mensuplarının) vergisel ödevlerinde erteleme yapıldı. (Sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemde verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi uzatıldı.)

· Yurtiçi hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetinde KDV oranı %1’e indirildi.

· Vergisel işlemlerle ilgili olarak dava açma ve benzeri başvurulara ilişkin bazı süreler durduruldu.

· Vergi dairesine gitmeden kredi kartıyla internetten ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" sloganıyla Cumhurbaşkanımız tarafından kampanya düzenlendi. Buna ek olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı, "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla bir kampanya düzenledi.



