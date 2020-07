Salgın İyiliği Durduramıyor, 28 ülkeye cansuyu olacak

Her yıl Kurban Bayramı’nda ülkemizde ve dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Cansuyu Derneği, pandemiye rağmen bu yıl 28 ülkede kurban kesimi yapacak.

Her yıl Kurban Bayramı’nda ülkemizde ve dünyanın yardıma muhtaç ülkelerinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği , pandemiye rağmen bu yıl da yurtdışında vekaletle kurban kesimi yapacak. Bu sene Türkiye’nin de içerisinde olduğu 28 ülkede kurban kesimi gerçekleştirmeyi hedefleyen Cansuyu, 4 farklı fiyat açıkladı. Afrika ve Asya için 700 TL, Arakan ve Moro için 900 TL, Filistin kampları, Türkiye ile Yemen için 1300 TL, Gazze için ise 2300 TL kurban bedeli belirlendi. 15 yılı aşkındır Türkiye dahil dünyadaki mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım ulaştıran Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Genel Başkanı Mustafa Köylü, salgın sürecindeki yardım faaliyetleri, Kurban Bayramı hazırlıkları ve bu konuda tüm merak edilenlerle ilgili gazetemize bilgi verdi.

SALGINDAN OLUMSUZ ETKİLENENLER İÇİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

-Dünyayı her açıdan olumsuz etkileyen koronavirüs sürecinde bir yardımlaşma ve dayanışma kuruluşu olarak nasıl bir görev aldınız?

Pandemi süreci içerisinde bir yardım kuruluşu olarak yoğun bir çalışma sergiledik. Her sene Ramazan ayı içerisinde yaptığımız gıda dağıtımını bu yıl salgın nedeniyle Ramazan ayından yaklaşık 40 gün önce başlatmak zorunda kaldık. Çünkü çok yüksek oranda bir yardım talebi bize ulaştı. İnsanlar evine kapandı, rızkını gündelik işlerle temin eden insanlar hakikaten zor duruma düştü. Biz de bu nedenle çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bütün ekiplerimiz hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sahada geniş çaplı bir çalışma yaptılar. 3 kademeli bir dağıtım yaptık. 100 binin üzerinde bir aileye yardım ulaştırdık.

HER SENARYOYA HAZIRIZ

-Kurban Bayramı hazırlıklarınız ne durumda? Salgın nedeniyle çoğu ülkeye uçak seferi hala açılmadı. Yurtdışında her yıl kurban kesimi yapan Cansuyu olarak bu yıl nasıl bir yol izleyeceksiniz? Vekaletle kurban kesimlerinin bu yıl iptali söz konusu mu?

Ramazan ayı içerisinde iken kurban çalışmalarımız başladı. Dünyadaki pandemi gerçeğini göz önüne alaraktan hazırladığımız A ve B planıyla yürüyoruz. Eğer Kurban Bayramı’na 10 gün kala yurtdışı kapıları açılır, uçaklar seyahate başlarsa kendi ekiplerimiz kurban kesimi yapılacak ülkelere gidecekler. Eğer ki bizim kurban keseceğimiz ülkelere bayrama kadar uçak seferleri başlamazsa o ülkelerdeki geçmiş yıllarda sürekli beraber çalıştığımız elemanlarımız, partner kuruluşlarımız vasıtasıyla kurban kesimlerini yapacağız. Ayrıca Türkiye’den görevli giden kardeşlerimizden de destek alacağız. Bunlar daha önce bizim çalışmalarımıza katılmış kişiler. Cansuyu olarak her senaryoya karşı hazırız.

EMANET ALDIĞIMIZ KURBANLARIN HEPSİNİ KESECEĞİZ

-Bağışçılar tarafından vekâletle verilen kurbanların kesilmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Cansuyu’nun emanet aldığı kurbanların kesilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Allah’ın izniyle kurban emanet eden kardeşlerimizin tamamının kurbanını keseceğiz. Tabi plan çerçevesinde geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bir aksaklık olmayacağının kanaatindeyim.

HEDEF 28 ÜLKE

-Bu sene kaç ülkede vekaletle kurban kesmeyi hedefliyorsunuz?

Kurban kesimi için bu sene Türkiye’de dahil 28 ülke planladık. Aşağı yukarı 60’ın üzerinde de bölge var. Ancak gelişmelere göre bu sayılarda azalmalar veya artmalar olabilir. Ona göre bir rota izleriz.

SALGIN İYİLİĞİ DURDURAMADI

-Salgın nedeniyle oluşan ekonomik durumdan ötürü bağışçılarınızda veya bağış durumunda bir azalma yaşandı mı? Salgından siz de olumsuz etkilendiniz mi?

Bu sene bağışlarımızda salgına rağmen artış var. Ramazan’da ekonomik durumdan ötürü bir sıkıntı yaşar mıyız diye düşünüyorduk. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 40 oranında bir artış oldu bağışlarda. İnsanlar daha duyarlı oldu bu dönemde. Bu sene Kurban Bayramı’nda da pandemiye rağmen bağışlarda artış görüyoruz.

-Kurban bedelleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kurban bedelinde bu sene Asya ile Afrika’yı birleştirerek 700 TL dedik. Geçen sene 650 TL demiştik. Geçen sene Asya’ya 720 lira demiştik bu sene Moro ile Arakan’ı ayırdık içerisinden. Çünkü orada pahalıya mal oluyor kurbanlar. Asya’yı Afrika’ya dahil ettik. Salgın nedeniyle sıkıntılarla karşılaşmamak için alanı geniş tuttuk. Afrika ve Asya için 700 TL, Arakan ve Moro için 900 TL, Filistin kampları, Türkiye ile Yemen için 1300 TL, Gazze için ise 2300 TL kurban bedeli belirledik.

KESİLEN KURBANLARIN VİDEOSU BAĞIŞÇIYA GÖNDERİLİYOR

-Kurban kesim ve dağıtım videosu projeniz bu yıl da devam edecek mi?

Türkiye'de ilk defa kurbanların kesim videosunu gönderme uygulamasını biz başlattık. Bu yıl da devam edecek. Hangi kardeşimiz kurbanının hangi bölgede kesilmesini istiyorsa oranın bedelini bize gönderiyor. Biz onun adına kurbanını vekaleten satın alıyoruz, kestiriyoruz, dağıtımını gerçekleştiriyoruz ve kesim anını da kamera ile tespit ediyoruz. Kurbanı kesildikten sonra kendisine kurbanın kesildiğine dair bir mesaj gönderiyoruz. Kurbandan sonrada arkadaşlarımız bu görüntüleri burada tasnif ediyorlar, takriben bu görüntüleri ayrıştırmak 1 ay sürüyor ve daha sonra bunları internete yüklüyoruz. Kendisine bir mesaj daha gönderiyoruz o mesajda şifre var o şifre ile giriyor ve kendi kurbanının kesiliş görüntülerini izliyor.

ŞEFFAF OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

-Çalışmalarınızda şeffaflığı önemsiyor musunuz?

Yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz ve her sorana hesap vermek durumundayız. Makbuzsuz kimseden para almıyoruz, evraksız da kimseye ödeme yapmıyoruz. Bu durumda derneğimize karşı büyük bir itimat ve güvenin oluşmasını sağladık. Cansuyu bu konuda güvenilir bir markadır ve saygın bir duruşumuz var. Bizlerde bunu muhafaza etmek için elimizden gelen titizliği gösteriyoruz.

MAKBUZ KARŞILIĞINDA VEKÂLET VERİLECEK

Derneğe vekalet vermek isteyenler kurban bedellerini; Cansuyu Derneği resmi internet sitesinden (cansuyu.org.tr) kredi kartı yolu ile ya da Ziraat Bankası, Türkiye Finans, KuveytTürk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden ödeyebilecek. Ayrıca PTT’den 511 75 63 no’lu posta çeki hesabına ödeme yaparak ya da Cansuyu il temsilciliklerinden makbuz karşılığında kurban hisselerini ödeyebilecekler.



OSMAN AKDOĞN/İLKSAYFA