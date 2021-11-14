Sarımsak Her Derde Deva

Kastamonulu sarımsak üreticisi Hız, sarımsağın her derde deva olduğunu, her gün muhakkak tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, “Önümüz kış, havalar soğudu. Hastalıklardan korunmak için her gün sarımsak tüketin. Sarımsak şifadır. Hastalıkların ilacıdır” dedi

Kastamonu Taşköprü’de sarımsak üreticiliği yapan Ümit Hız gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Hız, kış hastalıklarından korunmak için sarımsağın sofralarda muhakkak bulunması gerektiğini kaydederek, “Hastalıklardan korunmak için her gün sarımsak tüketilmeli. Sarımsak şifadır. Hastalıkların ilacıdır. Vücut direncini önemli oranda artırır” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ SARIMSAĞI BİZ ÜRETİRİZ”

Hız, Kastamonu’nun sarımsağının meşhur olduğunu, Türkiye’de en iyi sarımsağın Kastamonu’da yetiştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti, “Sarımsak denildiğinde aklınıza Taşköprü sarımsağı gelir. Ülkemizde en iyi sarımsağı biz üretiriz. Bizim sarımsağımız bir yıl bozulmadan raflarda durabilme özelliğine sahiptir. Diğer sarımsaklardan ayrılan en önemli özelliği ise kokusu ve aromasıdır” diye konuştu.

ATA TOHUMU KULLANILIYOR

İklim şartları ve toprak yapısının da büyük önem arz ettiğini kaydeden Hız, Kastamonu sarımsağının en önemli bir diğer özelliğinin ise tohumlarının nesilden nesle aktarılması olduğunu söyledi. Hız, “Üretimde, nesilden nesle aktardığımız ata tohumlarını kullanıyoruz. Tohumlarımızın genetiği ile oynanmamıştır. Bu yüzden meşhurdur, en iyisidir” dedi.

MUHAKKAK TÜKETİLMELİ

Kış aylarının gelmesiyle birlikte havaların soğuduğuna dikkat çeken Hız, kış hastalıklarının önüne geçmek için muhakkak sarımsak tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Hız, sarımsağın her derde deva olduğunu söyleyerek, vatandaşlara bir dizi tavsiyelerde bulundu.

HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

“Eskiden anne ve babalarımız sarımsak tüketerek, doğal ürünlerle hasta olmadan 100 yaşına kadar yaşıyordu. Şimdi yeni doğan çocuk hastaneden çıkmıyor. Sarımsak her derde devadır. Her gün tüketilmesi gerekiyor. Antibiyotik özelliği bulunmaktadır. Bizim bölgenin insanının birçoğu grip olmaz. Çünkü evlerde her gün sarımsak tüketilir. Bu da hastalıkları önler. Sarımsak vücut direncini artırır” ifadelerini kullandı.

BUNLARA DİKKAT

Sarımsağın kilosunun ise 15 ila 25 lira arasında satışa sunulduğunu söyleyen Hız, Kastamonu sarımsağı ile diğer sarımsakları nasıl ayırt edebiliriz? sorusuna ise şu cevabı verdi, “Bizim sarımsaktan başka hiçbir sarımsağın pembe dişi yoktur. Asla çamaşır suyuyla yıkanmış ve fabrikadan çıkmış gibi standart olmaz. Kimisi ufaktır, kimisi büyüktür, kimisinin dişi çıkmıştır, kimisinin dişi yoktur. Bu da doğal olduğunun en büyük kanıtıdır. Uzun bir süre de bozulmaz.”

KİLOSU 15 İLA 25 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Hız, bu yıl sarımsağın fiyatının uygun olduğunu önümüzdeki yıl daha da pahalanacağını belirtti. “Kilosunu 25 liraya satıyoruz. Önümüzdeki yıl 50-60 liraya alamazsınız” diyen Hız, birçok üreticinin artan maliyetler nedeniyle üretimi bıraktığını, geri kalanların büyük bir kısmının da önümüzdeki yıl üretimi bırakacağını kaydetti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA