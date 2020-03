Satranç şampiyonasına büyük ilgi

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı. 36 ilden 73 sporcunun katıldığı şampiyonaya minik sporcular ile engelli sporcular damga vurdu.

Türkiye’nin usta kadın satranç sporcularının mücadele ettiği “2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası” başladı. 36 ilden 73 kadın sporcunun katıldığı şampiyonaya minik sporcular ve engelli sporcular büyük ilgi gösterdi. Gazetemize konuşan sporcular, satrancın sabırlı olmayı öğrettiğini, zihni geliştirdiğini ve insanları sosyalleştirdiğini belirtti. Şampiyona kapanışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak.

“SABIRLI OLMAYI ÖĞRENDİM”

Her yaştan kadın sporcunun katıldığı yarışmada minik sporcular dikkat çekti. Turnuvanın minklerinden olan 10 yaşındaki Miray Soyer, “Satranca 5 yaşında başladım. 2 kere Ankara birincisi oldum. Bu yılda Ankara ikincisi oldum. Satranç sabırlı olmayı ve sinirlenmemeyi öğretti. Ayrıca matematiğimizi geliştiriyor. Sosyal olmamızı sağlıyor. Bugün buraya da şampiyon olmaya geldim. Türkiye kadınlar şampiyonasında birinci olacağım” dedi.

“BAŞARIYI ÖĞRENDİM”

Bir diğer minik sporculardan 9 yaşındaki Doğa Pırıl Buzlu ise hedefinin birincilik olduğunu söyleyerek, “Satranç bana başarılı olmayı öğretti. Daha önce birçok yarışmada derece elde ettim. Yaşıtlarıma tavsiye ediyorum, bir an önce satranç oynamaya başlasınlar” diye konuştu.

ENGELLİLER İÇİN İDEAL SPOR

Yarışmaya engelli sporcular da büyük ilgi gösterdi. Onlardan biri olan Rakibe Akdağ yaklaşık 2 yıldır bu sporla uğraştığını söyleyerek, “Önce antrenörlük belgemi daha sonra hakemlik belgemi aldım. 2 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Herkese tavsiyem bir an önce satranç oynamaya başlasınlar. Geç kalmasınlar. Ben geç yaşta başladığım için çok pişmanım. Satranç çok kolay yapılabilecek bir oyun. Özellikle engelliler için kolay yapılabilecek bir spor dalı. Oturarak yapıyorsunuz, sabır önemli, fevri olmayacaksın. Sabrı öğretiyor. Sosyalleştiriyor, arkadaş çevreniz genişliyor. Bakış açınız değişiyor” dedi.

KAPANIŞ 8 MART’TA

Başkan Tulay ise sponsorlukların önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Bu turnuvayı yıllardır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içine alan haftada yapıyoruz. Kapanışını da 8 Mart'ta yapacağız. Bugün burada 73 kıymetli sporcumuz var, 36 ilden geldiler. Bir spor federasyonu olarak her zaman söylüyoruz, sponsorluklar çok önemlidir. Elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımız bizlere her türlü desteği veriyor ama bizler özellikle Arzum Kadınlar Türkiye Şampiyonası diyoruz, çünkü yıllardır sponsorluğumuzu yapan, Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş. ve şirketin yönetim kurulu başkanı Murat Kolbaşı'na çok teşekkür ediyoruz.”

DÜNYANIN HER YERİNDEN İZLENİYOR

Tulay şöyle devam etti: “Böylesi sponsorlarımızın sayısı artsın, örnek olsun diyoruz. Hakem arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi layıkıyla yönetecekler. Özellikle canlı yayınlar son yıllarda bizler için çok önemli, dünyanın her tarafından izleniyor. Çok değerli arkadaşlarımız Can Arduman ve Çetin Sel, bizlerle birlikte olacaklar ve canlı yayını her zaman olduğu gibi turnuvaya değer katacak ve heyecanı yüksek tutacak şekilde yapacaklar.”



Emrah Özcan/İLKSAYFA-