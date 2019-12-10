Satranç sporu ile engelleri aştı

Fiziksel engelli satranç hakemi ve sporcusu Rakibe Akdağ, “Satranç engelleri aşan bir spor. Başladığımdan bugüne hayatım değişti” dedi.

Başkent bugünlerde uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz gün açılışı yapılan Dünya Satranç Federasyonu (FİDE) Engelliler Konfederasyon Turnuvası’nda sporcular 14 Aralık’a kadar kıyasıya yarışacak. Turnuvada hakemlik yapan ve aynı zamanda fiziksel engelli sporcu olan Rakibe Akdağ, satranca nasıl başladığını gazetemize anlattı. ‘Satranç bütün engelleri yeniyor 1,5 yıldır yapıyorum keşke daha önce başlasaydım’ diyen Akdağ kendisi gibi tüm engellileri bu sporu yapmaya çağırdı. Turnuvada gazetemize özel açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise, “Engellerini satrançla mat ediyorlar. Satranç engelliler için önemli bir spordur” ifadelerine yer verdi.

"SATRANÇ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Satrançla tanıştığı günden bugüne hayatının büyük bir değişime uğradığını ifade eden fiziksel engelli Rakibe Akdağ duygularını şöyle anlattı:

“1,5 yıldır satranç oynuyorum. Bugün görevim hakemlik. Karaman’dan bu turnuva için geldim. Satranca başladım benim hayatım oldu diyebilirim. Onunla yatıp onunla kalkıyorum. Çok zevkli bir spor. Keşke önceden tanışsaydım. Hayata başka bir açıdan bakmaya başlıyorsunuz. Düz bir alanda çok farklı yolları arayabiliyorsunuz. Sırrı ne diye soracak olursanız bu işin sırrı aslında sabırdır. Sabrederseniz, her şeyi yaparsınız. Biz de öyle yavaş yavaş öğreniyoruz. Ben aynı zamanda bir eğitmenim. Kendi aldığım zevki diğer engelli arkadaşlara da yaşatmaya çalışıyorum. Diğer engelli arkadaşlarımıza öğretiyorum. Satranç engelleri aşan bir spor. Kesinlikle sınır tanımıyor. Görme engelli bir öğrencim var. Gönül Gözü kulübümüz var. Engelli olmak spor yapmaya asla engel değil. Severek yapsınlar. Ben aynı zamanda oturak voleybol oyuncusuyum. Satranç antrenörlüğü, hakemliği ve sporculuğu da var. Bunları çalışarak elde edebiliyorum. Hakemlik görevimi yaparken beni gördüklerinde ‘Aaa ! Engelli bir hakem’ diyorlar. Toplumsal olarak bir engelli farkındalık eksiğimiz var. Bu yadırgamayı yenmeye çalışıyoruz. Gün geçtikçe başarılarımızla bunu yeneceğimize inanıyorum.”

ENGELLERİNİ SATRANÇLA MAT EDİYORLAR

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan TSF Başkanı Gülkız Tulay satrancın engelliler için önemli bir spor olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Başkent’te Türkiye Satranç Federasyonu olarak Rosatom’un desteğiyle büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Tabi satranç diğer sporlara göre engelliler için en ideal sporların başında geliyor. Bugün burada hem görme engelli, hem işitme engelli hem de fiziksel engelli sporcularımız konfederasyon kupası gibi bir turnuvada oynuyorlar. Biz de federasyon olarak böyle dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Okullarda görme engelliler için satranç öğretim kitabı, materyalleri dağıttık görme engelliler satranç eğitim sınıfları açtık. Hatta projemizin adına ‘Gören Eller’ dedik. Bu sporda engelliler engellerini aşıyor. Az önce bahsettiğimiz Rakibe isimli fiziksel engelli arkadaşımız buna bir örnek. Hem hakem, hem antrenör hem de sporcu. Uluslararası bir turnuvada hakemlik yapıyor. Kesinlikle özgüvenini geliştiriyor. Bunlar çok önemli gelişmeler engellerini sporla aşmaları ayrı bir öneme sahip. Her zaman dediğimiz gibi engellerini satrançla mat ediyorlar.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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