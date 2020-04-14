  • BIST 97.943
  • Altın 375,758
  • Dolar 6,7698
  • Euro 7,3970
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
SON DAKİKABakan Kasapoğlu: 20 bin 427 vatandaş yurtlardan ayrıldı
»

Şeamet tellallığı ne demek? Şeamet ’in kelime anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17-19 Nisan tarihleri arası sokağa çıkama yasağını duyurduktan sonra bazı gazetecilere yönelik "Yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır" sözünde bulundu. Peki, şeamet tellallığı ne demek?
Şeamet tellallığı ne demek? Şeamet ’in kelime anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Nisan günü Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 17-19 Nisan tarihleri arası sokağa çıkama yasağını duyurduktan sonra bazı gazetecilere yönelik "Yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır" dedi. Peki, şeamet tellallığı nedir? Şeamet kelimesinin anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir dönem kendilerini ülkenin tek sahibi sanan ve hala aynı kibirli tavırla hareket eden bu hastalıklı zihniyetin sahiplerine diyorum ki: 'Düşün artık milletin yakasından. Her darbenin, her vesayetin arkasında siz vardınız. Her kaosun, her kargaşanın arkasında siz vardınız. Milletin değerlerine, mukaddesatına, onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Yıllardır yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır.' Ama artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır."

Şeamet tellallığı nedir? Şeamet kelimesinin anlamı ne?

Şeamet kelimesi kelime anlamı olarak Uğursuzluk, kötülük, bedbahtlık anlamlarına gelmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği Şeamet tellallığı ise her olayı kötü ve sıkıntı yaratacak biçimde yorumlayıp dile getirmek. Anlamlarına gelmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yetişin!14 Nisan 2020 Salı 00:22
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?13 Nisan 2020 Pazartesi 19:25
  • Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?13 Nisan 2020 Pazartesi 16:12
  • Alper Kul sosyal medya'dan yardım istedi!13 Nisan 2020 Pazartesi 15:59
  • 20 yıl sonra bir ilk gerçekleşti13 Nisan 2020 Pazartesi 13:41
  • OHAL olmadan yasak ilan edilebiliyor mu?13 Nisan 2020 Pazartesi 12:32
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 13 Nisan 2020 - ASKİ13 Nisan 2020 Pazartesi 09:09
  • Asya’da vahşi hayvan pazarları halen açık13 Nisan 2020 Pazartesi 00:43
  • Meslekî Dindarlık 413 Nisan 2020 Pazartesi 00:15
  • Şam’da görülen veba üzerine halk Nuh Suresi’ni mi okudu?12 Nisan 2020 Pazar 17:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti