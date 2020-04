Şeamet tellallığı ne demek? Şeamet ’in kelime anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17-19 Nisan tarihleri arası sokağa çıkama yasağını duyurduktan sonra bazı gazetecilere yönelik "Yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır" sözünde bulundu. Peki, şeamet tellallığı ne demek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Nisan günü Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 17-19 Nisan tarihleri arası sokağa çıkama yasağını duyurduktan sonra bazı gazetecilere yönelik "Yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır " dedi. Peki, şeamet tellallığı nedir? Şeamet kelimesinin anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir dönem kendilerini ülkenin tek sahibi sanan ve hala aynı kibirli tavırla hareket eden bu hastalıklı zihniyetin sahiplerine diyorum ki: 'Düşün artık milletin yakasından. Her darbenin, her vesayetin arkasında siz vardınız. Her kaosun, her kargaşanın arkasında siz vardınız. Milletin değerlerine, mukaddesatına, onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Yıllardır yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır .' Ama artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır."

Şeamet kelimesi kelime anlamı olarak Uğursuzluk, kötülük, bedbahtlık anlamlarına gelmektedir.