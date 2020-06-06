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Seattle'da polisin biber gazı yetkisi elinden alındı

ABD'nin Seattle kentinde polisin protestoculara karşı biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanması 30 gün boyunca yasaklandı. Seattle Belediye Başkanı Jenny Duncan'ın duyurduğu kararda, sağlık çalışanlarının çağrısının da etkisi oldu.
Seattle'da polisin biber gazı yetkisi elinden alındı

ABD'nin Seattle kentinde polislerin protestoculara karşı biber gazı kullanımına sınırlama getirildi

Seattle Belediye Başkanı Jenny Duncan'ın duyurduğu kararda, sağlık çalışanlarının çağrısının da etkisi oldu.

SAĞLIK PERSONELİ ÇAĞRI YAPTI

Bin 300 sağlık çalışanı ve kamu sağlığı uzmanı, bu hafta imzaladıkları açık mektupla protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kapsülü ve biber gazı spreyi kullanmanın koronavirüsün yayılmasını hızlandıracağı uyarısında bulunmuştu.

Dünya genelinde kamu sağlığı uzmanları, yıllardır göz yaşartıcı gaz kullanımının yasaklanması çağrısında bulunuyor.

'KİMYASAL SİLAH' SINIFA GİRİYOR

'Kimyasal silah' sınıfına giren bu gazların, savaşlarda ordular tarafından kullanımı Cenevre Sözleşmesi'yle yasaklanmış durumda. Fakat devletlerin kendi halklarına karşı 'kimyasal silah' kullanmasını yasaklayan kapsamlı bir düzenleme bulunmuyor.

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