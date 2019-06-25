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Şebnem Ferah Sil Baştan şarkı sözleri nedir? 25 Haziran HADİ 20:30 ipucu sorusu cevabı

Hadi, bu akşam Müzik Gecesi ile 20.30'da! 25 Haziran Hadi ipucu sorusu.. 25 Haziran 20:30 HADİ ipucu sorusu: Şebnem Ferah'ın "Sil baştan başlamak gerek bazen / Hayatı sıfırlamak / Sil baştan sevmek gerek bazen" şarkı sözlerinin devamı nasıldır?
Şebnem Ferah Sil Baştan şarkı sözleri nedir? 25 Haziran HADİ 20:30 ipucu sorusu cevabı

Müzik Gecesi bugün 20:30'da!

Bu akşam hadi'yle şarkı sözlerini tamamlamaya ne dersiniz?

Bugünkü ipucumuz ise rock müzik sanatçımız Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" adlı şarkısından geliyor. "Sil baştan başlamak gerek bazen / Hayatı sıfırlamak / Sil baştan sevmek gerek bazen" şarkı sözlerinin devamı nasıldır sizce?

25 Haziran Hadi 20.30 ipucu sorusu: "Sil baştan başlamak gerek bazen / Hayatı sıfırlamak / Sil baştan sevmek gerek bazen" şarkı sözlerinin devamı nasıldır?

25 Haziran Hadi 20.30 ipucu cevabı: Her şeyi unutmak

ŞEBNEM FERAH - SİL BAŞTAN ŞARKISININ SÖZLERİ:

Gücün var mı sevgilim 
Derin sularda inci tanesi aramaya 
Cesaretin kaldıysa 
Hala benle aşktan konuşmaya 
Söyle canım sevgilim 
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi 
Yorgun gibi bir halin var 
Duyguların karışık olabilir mi
Sil baştan başlamak gerek bazen 
Hayatı sıfırlamak 
Sil baştan sevmek gerek bazen 
Her şeyi unutmak
x2
Sanki bugün son günmüş gibi 
Dolu dolu yaşamak istiyorum ben 
Her ne çıkarsa yoluma 
Selam verip yürümek istiyorum ben
Sil baştan başlamak gerek bazen 
Hayatı sıfırlamak 
Sil baştan sevmek gerek bazen 
Her şeyi unutmak 
x4
Unutmak, unutmak, unutmak...

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25 Haziran Hadi 20.30 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 25 Haziran ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden  oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulamasından oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları, yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun, her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor. 

Gazeteilksayfa.com

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