Sebzelerin düşmanı ayrık otu ile nasıl mücadele edilir?

Ayrık otu nedir , nerelerde olur? Ayrık otunun sebze ve bitkileri zararları nelerdir ? Sebze ve bitkilerin gelişimini olumsuz etkileyen otların başında gelen ayrık otu ile nasıl mücadele edilir?

“ Ayrık kökü ” olarak da anılan ayrık otu, yabani bir ottur. Tarlalarda, bahçelerde, yol kenarlarında çok sık görülebilen bir ottur ve çoğu zaman istenmeyen bir ot iken, faydaları da yok değildir.

Ülke genelinde olduğu gibi Ankara’da da hızla çoğalan hobi bahçelerinde sebze yetiştiriciliği sözkonusu ise, burada en büyük problemlerden birini ayrık otu oluşturabilir.

Çünkü ayrık otu söküp atmakla baş edilebilen bir ot değildir.

Kısa sürede çoğalıp, geniş alanlara yayılabilen bir ottur ve işgal ettikleri alanda bulunan bitkilerin gelişimine olumsuz etki oluşturmaktadır.

Eğer sebze yetiştirmek istediğiniz bir hobi bahçeniz var ve bir kısmında ayrık otu baş göstermişse, üzerinde ciddi ciddi durmanız gerekir.

Ayrık otu meyve ağaçları için de zararlıdır. Özellikle yeni dikilmiş fidanların gelişimini engelleyebilir, hatta kurumalarına bile neden olabilir.

O ayrık otlarını kökten temizlemediğiniz takdirde, kısa sürece tüm bahçeniz ayrık otuyla dolmuş olacaktır.

Çünkü çok inatçı, hızla bölgeyi örümcek ağı gibi sarabilen bir ot çeşididir ayrık otu.

Bu noktada, sebze bahçelerinde baş gösterdi mi çoğalmasına müsaade etmeden, sökülmelidir.

Ancak ayrık otunu sökmek, bölgeden tamamen kazımak öyle kolay değildir.

Kimi yetiştiriciler zararlı otlara karşı ilaç kullanabilmektedir.

Lakin bunun toprağı verimsiz hale getirme gibi riski de bulunduğu için bu yöntem ekim yapılan alanlar dışında kullanılmalıdır. Örneğin yollarda, bahçe kenarlarında...

Ayrık otuyla etkin mücadele yolu bedensel emekten geçer: Toprakta derinlere inip, ayrığın kökten sökülmesi ve tüm dallarıyla alandan toplanması gerekir.

Hobi bahçelerinde ayrık otunu tümden kurutmanın en etkili yöntemi, bel ve kazma yardımı ile ayrık otunun bulunduğu bölgeyi iyice kazmaktır.

Kökler tümüyle çıkarılıp, toprakta hiçbir ayrık otu parçası bırakılmamalıdır.

Ayrık otunun bir özelliği, kolayca yeniden yeşerebilmesi, toprağa kök salabilmesidir.

Bu nedenle, ayrık otları sökülürken en ufak bir parçasının bile toprakta kalmamasına dikkat edilmelidir.

Sökülmüş bir ayrık kökü toprağa değdiği an zamanla canlanabilip, toprağa kök salabildiği için, sökülüp toplanan ayrık otları, ayrık kökleri bir yerde toplanıp, kuruduktan sonra imha edilebilir.

Toplanan ayrık kökleri bir kenara atıldığı takdirde, zamanla orada yeniden yeşerip, toprağa kök salacaktır ve o kadar uğraş boşa gidecektir. Buna çok dikkat edilmelidir. Ayrık diğer otlar gibi sökülüp bir kenara atılınca, orada kuruyup gitmemektedir.

Bu arada, bu işlemin önce son baharda ardından bir de ilk baharda yapılması, ayrık otunun tamamen bölgeden temizlenmesinde daha etkili olacaktır.

Videomuzda görüldüğü gibi, ayrık otunun kapladığı alan derinlemesine bellenip, çıkan kökler elle tek tek toplanmalıdır:

AYRIK OTUNUN FAYDALARI

Ayrık otu, sebze bahçeleri için istenmeyen bir ot ise de, insan için faydalanılabilecek bir ottur da.

Anlayacağınız ayrık otunun faydaları da vardır.

Sarımtırak beyaz renkteki kökü kullanılabilir.

Köklerinin kullanımı ise şöyledir: ilkbahar ve sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur. Köklerinde yüksek miktarlarda potar ve şeker vardır.

Bu şekilde elde edilebilecek ayrık otu, iltihaplı hastalıklarda rahatlatıcı ve ferahlatıcı olarak kullanılabilir.

İdrar söktürücü ve böbrek ile mesanede meydana gelen taş ve iltihapları giderici etkisinin olduğunu belirtilmektedir.

