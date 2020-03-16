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Şehitlere mevlid okutuldu

Mamak Akdere Merkez Camii’nde şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu.
Şehitlere mevlid okutuldu

Mamak Akdere Merkez Camii’nde şehitler için şehit yakınlarının da katıldığı Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Camii cemaatinin desteği ve katkısı ile cami imam hatibi Mehmet Balcı’nın organizasyonunda gerçekleşen programda şehitler için Kuran ı Kerim, mevlidi şerif ve ilahiler okundu. Program sonunda ise hayırseverler tarafından cemaate yemek ikram edildi. 

10 SENEDİR YAPILIYOR
gazetemize konuşan cami İmamı Mehmet Balcı şunları söyledi:  “2010 yılın bu yana Akdere Merkez Camii’nde başta Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) olmak üzere Bedir’de, Hendek’te, Uhut’ta, Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da ve Türkiye’nin her yerinde şehit düşen bütün şehitlerimiz için her yıl olduğu gibi bu yılda hatimler, Mevlidi Şerif ve Kuran ı Kerim okuduk. Şehitlerimiz ve tüm geçmişlerimizin ruhlarına hediyeler gönderiyoruz. Cami cemaatimizin gayretleriyle yaptığımız bu organizasyona şehit ailelerini de davet ediyoruz. Gelenlere yemek ve şeker ikramımız oluyor.” 

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ŞEHİTLERİMİZ YÜREĞİMİZDE 
“Bakara Suresi 154’üncü Ayette Rabbimiz,  ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz’ buyuruyor. Evet, şehitlerimiz ölmediler onlar bizim kalbimizde her an yüreğimizdeler. Bizler şehitlerimize layık olabilmek için böyle programlar düzenlemeye gayret ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’. Bu vatanı bölmek isteyenlere, bu bayrağı indirmek ezanı susturmak isteyenlere Mevla’m fırsat vermesin.” 

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VATAN SAĞOLSUN 
Kısaca duygularını paylaşan şehit yakınları ise, “Bu çocuklar hepimizin çocukları. Allah hepinizden razı olsun. Düşündünüz bizleri davet ettiniz. Vatan sağolsun” dediler. 
 

Erkal Erdoğan/İLKSAYF

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