Şeker, tatil bayramı

Ramazan ayı hazırlıkları maneviyatı, duaları, coşkusu yerine bir kısım ailelerde telaş internet üzerinden oteller araştırılıyor. Dört yıldızlı beş yıldızlı Akdeniz, Karadeniz hatta Avrupa, Güney Afrika gibi bütün alternatifler araştırılıyor. Şeker bayramı diye araştıran da var. Tatil bayramı hazırlıkları yapan da var. Vesselam Ramazan Bayramı tatil çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Anne büyük bir titizlikle tatilde lazım alacakları teker teker çıkartıyor. Eksiklikler tespit edilip, tedarik listesi çıkıyor. Sahuru nasıl yaparız? Neler yaparız, iftardaki hazırlıklar, kimin iftar davetine gideriz? Kimi davet ederiz yerine gündem, şeker bayramını, tatil bayramını nasıl nerede kimlerle beraber oluruz.

Bazıları bu sene Ramazan tatilini oksijeni bol olan orman yöresinde geçirmek için yer araştırıyor. Oteller pansiyonlar, misafirhaneler bütün alternatifler değerlendiriliyor.

Bazıları bu şeker bayramını Göbeklitepe, Nemrut Dağı gibi tarihi yerleri dolaşarak tarih, medeniyet turizmi yapalım diye ilk çağdan beri ortaya çıkan eserleri gezme programları yapılıyor. Hazırlanan listelerde Selçuklu, Osmanlı, Türk Dünyası ya yok ya da yolumuz üzerinde belki uğrarız şeklinde değerlendirenler de oluyor.

Bazı aileler daha şimdiden evde bulunan kedilere, köpeklere barınak, otel, bakım evi gibi tatil boyunca kalacağı yerler hazırlanıyor. Bazıları da halasına, teyzesine vs bırakmak üzere yerlerini hazırlıyor.

Ramazan Bayramı üzerinden tatili nerede geçirelim araştırmaları Ramazan’ın mağfiret ve müjdelerinden değil de getirdiği tatil dolayısıyla hangi otelde, hangi denizde, hangi şehirde hatta hangi ülkede geçirme hummalı hazırlıkları yapılırken Ramazan Bayramı’na şeker bayramı demek ne kadar yanlışsa, tatil bayramı gibi değerlendirmek, Ramazan Bayramı’nı bilerek veya bilmeyerek değiştirmeye sebep olacaktır. Şimdiden bazı ailelerde dini bayramlar yerine şeker ve tatil bayramı diye hazırlıklar yapılıyor. Yılbaşı hazırlıkları çarşı pazar dükkanlarda hatta bazı evlerde günler öncesinden başlıyor. AVM ler, caddeler, Tvler, gazeteler, eğlence yerleri, restoranlar hummalı bir hazırlıktalar. Rezervasyonlar önceden yapılıyor. Ankara’yı dolaştım Ramazan’ın gelişi, Ramazan Bayramı coşkusu mahyalardan başka göremedim. Çarşılar, mağazalar, oteller vs. isimleri sanki yabancı ülkedesiniz.

Kurban ve Ramazan bayramlarımız Allah’ın Müslümanlara müjdelerle dolu hediyesidir. Ulusal ve uluslararası en kapsamlı, katılımlı, coşkulu bir bayramdır. Kardeşler arası gönülden yaşandığı, ümitlerin yeşerdiği bayramlarımızdandır.Onu yaşamaz ve yaşatmazsanız çocuklarınıza ve torunlarınıza eski bayramları anlatırsınız. Kaynak: Şeker, tatil bayramı - Ali İlkbahar