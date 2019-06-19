Sektör durdu inşaat işçisi zorda

İnşaat, ülkemizin en büyük ve en güçlü sektörlerinden biriydi. Ekonomik sıkıntılardan, dövizin artmasından ve faiz oranlarının yükselmesinin ardından inşaat sektörü neredeyse durma noktasına geldi.
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Yeni inşaat temeli atılan binaları artık göremiyoruz. Çoğu müteahhit yukarıda saydığım nedenlerden dolayı başladığı inşaatları yarım bırakmak zorunda kaldı. Ülkemizdeki inşaat sektöründen evine ekmek götüren milyonlarca kişi var. İnşaat yapımının yok denecek kadar azalması işçileri endişeye götürmeye başladı.
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Geçenlerde birkaç inşaat işçisiyle görüştüm. İnşaat sezonunun en hızlı zamanında boş kaldıklarını ve çalışamadıklarından dolayı maddi açıdan çok zorlandıklarını anlattı. Ayın belli bir zamanında iş bulup çalışsalar dahi taşeronlarından paralarını almak için akla karayı seçtiklerini kaydetti. Türkiye’nin en hızlı sektörünün birden durağanlaşması milyonlarca işçiyi bir hayli zora soktu. Sektörün en hızlı olması gereken bu aylarda iş olmadığı için çalışamayan ya da ayın belli bir gününde iş bulabilen işçiler, sonunu göremedikleri bir girdaba girdiklerini anlatıyor. Çoğu inşaat işçisi, sektör dışındaki bir yerde asgari ücrete çalışmaya razı durumda. İşçiler, “evimize ekmek götürmek zorundayız, mecbur bir yerde çalışmamız gerekiyor” diyor.
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Yetkililerimizin bu duruma acilen bir çözüm bulması gerekiyor. Milyonlarca inşaat işçisinin umudu sektörün yeniden canlanması. Yoksa onları bir hayli zor günler bekliyor.
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