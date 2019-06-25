Otobüse bindiğimde en azından oturduğum koltuktakine selam vermek, komşularımızla karşılaştığımızda selamlaşırız, hal hatır sorarız. Bu, ayrıştırmak için değil bildiklerimizi birbirimize aktararak haberdar etmektir.



Bir dükkana girildiğinde hiçbir şey söylemeden bakmak ve seçmek yerine girer girmez bir selam vermek sıcak bir ortam oluşturur. Sanki daha önce tanışıyoruz da onun devamı gibi gelir.



Bir ortama girildiğinde, bir yerde beklerken direk gelince buz gibi bir ortam… Yanındakini yok kabul edip susmak, telefonuyla daha hızlı ilgilenmek soğuk ortamı iyice soğutmaktadır. Ama geldiğinde bir selam vermesi, selama karşılık vererek alması, baş hareketiyle veya elini göğsüne götürüp eğilerek selamın alınması ortamı birden daha sıcak bir hale getirmektedir.



Bir hasta ziyaretinde sadece kendi hastan yerine hepsine selam verilmesi, halinin hatrının sorulması, bir moral, değer verme, sohbet başlatma, gönülden gönüle bir hat kurmaktadır. Benden sana zarar gelmez, o da benden sana zarar gelmez anlamına gelmektedir.



Selamı yaygınlaştırma azim ve gayreti karşılık olduğunda barıştır, muhabbettir, saygıdır. Gazinin bir mekanda selamla başlayan sohbeti çevresinin ilgi alanını büyütmektedir. Bizim köylü Kore Gazisinin anlattığını daha önce yirmi defa dinleseler de selamla başlayan sohbetler ilgiyi, hayranlığı daha da artırmaktadır.



Selamla başlayan 15 Temmuz Gazisinin o geceyi, destanını anlatması gazinin heyecanının belli olması, sesini devamlı olaylara göre yükseltmesi kendini ve dinleyenleri çok mutlu eder.

Düğünde cenazede selamla başlayan sohbetler öyle sarar ki düğünde veya cenazede olduğunu unutur olaylar, hatıralar arka arkaya sıralanır.

Toplum olarak selamı birbirimizden esirgememeliyiz. Selamı yaygınlaştırmak suretiyle kaynaşmaya, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, birbirimizi öteleme, ayrıştırma yerine sevgi ile başlayan uzum soluklu dostluklara sebep olur. Bir olmak, millet olmak ortak değerleri paylaşmakla başlar. Vatan, bayrak, ezan, kahramanlıklar, mazlumlara uzanmak ayağa kalkışımızın en belirgin işaretleridir.



Selamlaşmak; farkındalıktır.

Selam; duadır.

Selam; alçakgönüllülüğün ta kendisidir.

Selam; dostlara gönül kapısını açan mucize sözdür.

Selam; Allah’ın selamıdır.

Selam; kötülüklerden beri demektir.

Selam; sünnettir.

Selam; rahmettir.

Selam; berekettir.

Selam; saygıdır.

Selam; barıştır.

Selam; dostluktur.

Selam; muhabbettir.

Selam; gönül almaktır.