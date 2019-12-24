Bir şeylerin ayaklarımızın altından kaydığını, bize ait değerlerin avuçlarımızdan yavaş yavaş çıktığını bizi biz yapan değerlerin gözümüzün önünde erozyona uğradığını seyretmek bir şeyler yapmamak beni kahrediyor.

Mesaisini zor bitiren koşa koşa evine giden eş ve evlatlarını özleyen onlar için her şeyini veren, sevgi, saygı, şefkat abidesi baba ne oldu sana? Sabah yorgun kalkıyor, akşam yorgun dönüyorsun. Bir selamınla bütün kapıları açardın, evlatların için her şeyi bilen büyük adam örnek insan bu aile çatısının en büyük güçlü direği. Sen sağlam durmalı, sağlam basmalı, sevgin şefkatin tutkal olmalı. Güçlü büyük aile büyük millet demektir. Sen en büyük okulsun.

Elinden tutup dışarı gezmeye çıktığımızda her gördüğüne selam verir, onların gönlünü alırdın. Ben hep babamın ne kadar çok arkadaşı ve dostu var diye övünürdüm, babama benden başkaları da baba derdi. Bakardım sade bana şeker, sakız vermezdin. Çok şahit oldum mahalledeki arkadaşlarıma da verirdin. Onlar anlattıkça ne büyük insan, bu sevgi ve şefkat abidesi küçükleri koruyan, kollayan babam olarak gurur duyardım.

Şimdi ne oldu size babalar. Çocuklarıyla diyaloğu kopmuş, kendisiyle kavgalı çocukları görmeyen komşulara bir selamını çok gören baba sana ne oldu? Lütfen kendini toparla. Selamün aleyküm de. İlk köprüyü at bu köprüden bütün insanlar geçsin.

Selamın Aleyküm ilk köprüğü at, bu köprüden bütün insanlar geçsin, birbirimizi selamlayalım, kuçaklayalım. Bir ve güçlü olalım. Senin yapacağın çok büyük hizmetler var.Vatan sevdalısı, şehit olanlar dedelerin torunları bugün uyuşturucu girdabında çığlık atıyorsa kurtulmak için uzanan bir el bekliyorsa o sen olmalısın. Yavrular arası sevgi muhabbet insanı da sen olmalısın.

• Selamın Aleyküm evladım Ahmet nasılsın iyi misin v.s. büyük olarak onlara şefkat ve sevgi dünyanı açmalısın.

Bir bardak suda fırtına koparan gençler size ne oldu, neden birbirinizi kırıyor döküyorsunuz? Bu öfke neden, ne oldu sana her yerde sinir savaşları, ne oluyor bize? durun burada. Ellerini avuçlarının arasına al bu çocuklar kim?

Bunlar büyük mirasın sahipleri olduğunu bilmeyen mirasçılar. Dünyanın en büyük medeniyetini kurmuş, çağlar kapatıp çağ açan dedelerin torunlarına bir çift lafında mı yok ne oldu bize? Ellerimizi kollarımızı açıp yetmiş milyona yeter sevgini göstermelisin, onu bağırına basıp büyük bir samimiyet ve içtenlikle ona yaklaşmalısın.

Dünyanın hangi ülkesine gitsen mutlaka bir ülkem insanı ile karşılaşıyorum. Örnek insanlar, iş adamları, çalışanlar, fedakarlar ordusu benim insanlarım. Günümüz akıncıları, ülkemin temsilcileri bu barış ve sevgi yumağını buradan size doğru büyüyerek gelsin. Sizden de bize doğru büyüyerek gelsin. Birbirimizi ülkemde ve dışarıda iyi tanımalıyız. Aramızı samimi ve sıkı tutmalıyız.

Selamın Aleyküm’ü evden sokağa, sokaktan caddelere sonra şehirlere sonra da bütün dünyaya yaymalıyız. Gelecek büyük medeniyetin ilk adımı, ilk alfabesi, besmelesi, başlangıçı selam ile - Selamın Aleyküm diyerek dünyaya büyük sevgi ve barış ortamını yaymalıyız. Bununla kendimizi görevli hissetmeliyiz.

Arkasından ne büyük dostluklar, arkadaşlıklar, sevgiler gelecektir. Ne büyük buzul dağları eriyecektir.

Bu yeni dünyaya bu yeni medeniyet çağına giden yolda vatan sevdalıları bayrakların dalgasında alnı açık dik yürüyenler İstiklal Marşı dudaklarında dünyanın özgürlük ve bağımsızlık elçileri olacaktır. Gelecek bizim olacak, herkes bu tarihi görevi unutmamalıdır.

- Selamın Aleykümü esirgemeyelim. O köprüden insanlığı yürütelim. Bu destanda bende olsaydım yerine bu destanı yazan kahramanlardan biri de siz olun. Güneş önünüzde insanlık peşinde sabaha çok az bir zaman kaldı. Güneş ya doğuyor ya doğacak. Barış ve sevgi toplumunun bağımsız özgür insanları,

- Selamın Aleyküm

Seviyorum sizi Yaradan’dan ötürü. Yürüyün aranıza fitne fücur sokmadan yolunuz açık olsun. Dualarımız sizinle.